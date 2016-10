DE NOMBREUX DÉFIS ATTENDENT LE NOUVEAU WALI Les lourds dossiers de Constantine

Par Ikram GHIOUA -

Le nouveau wali de Constantine, Kamel Abbas, en remplacement de Hocine Ouadah, n'aura pas la tâche facile.

Il a hérité, en effet, d'un lourd fardeau. D'ailleurs, la ville des Ponts est la seule grande ville qui a été concernée par le dernier mouvement des walis initié par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Des dossiers brûlants attendent le nouveau chef de l'exécutif. Réputé pour son sérieux dans la gestion des dossiers, le nouveau nominé devra donc faire face au dossier des logements. Plusieurs contestations ont été observées à Constantine suite aux nombreux reports d'attribution. La situation fait l'effet d'une bombe. Le nouveau wali devrait à ce titre revoir tout le programme, mais aussi l'ensemble des dossiers et le calendrier de distribution pour absorber la colère des souscripteurs. Ce n'est pas le seul dossier auquel s'intéressera le nouveau responsable. Ce dernier est appelé à inspecter les chantiers dont les travaux accusent un retard considérable, à l'image de la trémie de Ziadia qui entame sa troisième année, les extensions routières, le réaménagement des routes et trottoirs et le retard dans la réalisation du jardin du Bardo. A dire que c'est même honteux que le nouveau wali constate l'absence de l'éclairage public, les fuites d'eau, certaines depuis des années et une absence totale d'une stratégie dans le système de circulation dans la troisième capitale de l'Algérie qui devient de plus en plus étouffante. La nomination du nouveau wali de Constantine coïncide avec les prochaines élections électorales. Un poids de plus que le wali doit gérer en raison de l'importance de ces échéances de 2017 qui interviennent en pleine crise d'austérité à cause de la chute du prix du baril de pétrole. Pour des observateurs et des sociologues, Constantine est une ville qui n'a jamais été facile à gérer en raison de son poids politique compliqué, mais aussi en raison de son poids historique. Une ville que seul l'ancien wali Nouredine Bedoui, actuellement ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a su dominer les problèmes, d'ailleurs avec beaucoup de tact et de diplomatie. Pour ceux qui ont connu le nouveau wali de Constantine, la mission est certes lourde, mais estiment que ce dernier est en mesure d'intervenir avec détermination. Il est considéré comme un travailleur, notamment par les journalistes qui ont eu à le côtoyer lors de son passage à Boumerdès avant Aïn Defla. La question qui reste à soulever est: «Le nouveau chef de l'exécutif aura-t-il les moyens qu'il faut pour gérer tous ces dossiers et une liberté d'agir?» La réponse ne saura tarder dans les jours à venir!