AFFAIRE DE LA VIANDE PUTRÉFIÉE DE L'AÏD Un médecin vétérinaire s'explique

Par Salim BENALIA -

Seules les enquêtes diligentées par la Gendarmerie nationale et le ministère de la Santé permettront de clarifier les vraies causes du fléau.

Le dossier des moutons malades de l'Aïd ne cesse de faire l'actualité. Cette fois c'est Naziha Djedaïni, médecin vétérinaire et non moins membre de l'association de protection et d'orientation du consommateur (Apoce) qui revient sur ce sujet délicat. Jalouse de l'intégrité et du professionnalisme de sa corporation, elle rappelle la compétence dont font preuve ses confrères dans ce dossier qui a défrayé la chronique au lendemain de la fête religieuse du Sacrifice.

A l'en croire, seules les enquêtes diligentées par la Gendarmerie nationale et le ministère de la Santé permettront de clarifier les vraies causes du fléau. «Nous sommes dans l'attente des résultats des laboratoires de la police scientifique et de la Gendarmerie nationale» évoque-t-elle en rappelant que le corps des vétérinaires avait, dès, l'alerte donnée, instamment recommandé aux citoyens de ne pas consommer la viande suspecte. Une démarche prudentielle que tout vétérinaire avait d'ailleurs conseillé en attendant les résultats des analyses. Elle rappelle que l'équipe vétérinaire de l'organisation et après avoir reçu les plaintes des consommateurs a donné l'alerte dès le troisième jour de l'Aïd dans la page officielle Facebook et au niveau des médias, ce qui a d'ailleurs suscité un débat national et une rapide réaction des autorités sanitaires. Ces dernières ont alors mobilisé deux laboratoires pour faire analyser les échantillons, «ce qui est quand même assez rare», se félicite le Dr Djedaïni. Selon elle, l'obtention des résultats des analyses dépendrait de plusieurs paramètres. Notamment le nombre d'échantillons, des moyens humains et matériels disponibles...et de conclure: seuls les résultats de l'enquête officielle permettront d'être fixés sur les vraies raisons qui ont permis l'occurrence de l'épisode fâcheux du cheptel infecté. Les résultats de l'enquête sur la putréfaction de la viande de mouton de l'Aïd El Adha seront incessamment connus, a récemment indiqué le directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture, Karim Boughalem. «L'enquête, lancée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la Gendarmerie nationale, est toujours en cours. Les résultats seront connus dans trois ou quatre jours», avait avancé M.Boughalem. A ce propos, il a précisé que les analyses moléculaires des échantillons envoyés aux laboratoires de la Gendarmerie nationale sont importantes pour déterminer les causes de la putréfaction de la viande. Quant au laboratoire central vétérinaire, qui relève du ministère de l'Agriculture, il est chargé de son côté des analyses biologiques. Par ailleurs, Naziha Djedaïni a indiqué que l'association de la protection des consommateurs (Apoce) dont elle est membre va organiser une journée d'étude pour discuter de principaux points de cette affaire. L'on abordera alors plusieurs questions dont la traçabilité du cheptel et l'organisation de la vente des moutons de l'Aïd par des bons. Une alternative qui permettrait de contrôler le cycle de vie du mouton et sa santé et de remonter facilement à la source avec une éventuelle indemnisation du consommateur en cas de problèmes.