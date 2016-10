AGNÈS GODET, JEUNE PARISIENNE QUI A TOUT QUITTÉ POUR ALGER "Un pays captivant et plein d'énergie"

Par Walid AÏT SAÏD -

Agnès Godet est une jeune Parisienne qui, il y a de cela tout juste un an, a tout lâché pour goûter à la vie algéroise. Pourtant, elle avait un très bon poste de travail chez une grande marque de luxe. Mais, il y a deux ans son premier voyage dans le pays d'origine de sa mère a changé sa vie. Elle en est immédiatement tombée amoureuse et décide quelques mois plus tard d'y vivre. Elle nous raconte son immigration inversée qu'elle dit adorer chaque jour de plus en plus. Appréciez plutôt...



L'Expression: Depuis une année déjà, vous avez quitté votre paisible vie parisienne pour le soleil d'Alger. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce pays, que deux ans auparavant vous ne connaissiez pas?

Agnès Godet: Vous avez une partie de la réponse dans votre question: le soleil! Le climat est idéal ici, la lumière au lever et au coucher du soleil est incroyable, et la mer borde le paysage. Mais à part cela, l'Algérie en général et Alger en particulier sont captivantes et pleines d'énergie. C'est vraiment beau, ça oscille entre tradition et modernité et j'adore cette ambivalence. Et la vie est beaucoup plus paisible ici qu'à Paris, croyez-moi. Les Algériens sont sympathiques et accueillants. Ils se plient en quatre pour vous aider si vous rencontrez une difficulté, même dans la rue avec des personnes que vous n'avez jamais vues de votre vie. Tout le monde est sympathique, on sent une convivialité et un esprit de famille là où l'on se trouve. D'ailleurs, on est tous frère et soeur (rire, ndlr). Vous ne pouvez pas savoir combien cette ambiance me rend heureuse. Juste le «Salam» du matin suffit à me combler de bonheur...



Avez-vous reçu des amis de France? Qu'ont-ils pensé de l'Algérie?

Excepté ma maman, qui est algérienne, qui est née et a grandi ici, mon amie d'enfance est venue pour quelques jours. Ma tante et ma cousine sont également venues pour la première fois. Les avis sont unanimes: ça a été une découverte pour elles! Elles ne s'attendaient pas à autant de bienveillance de la part des gens ni à des paysages aussi divers. Elles ont été aussi impressionnées par la vie nocturne ici qui n'a rien a envier à l'ambiance des plus grandes villes européennes.



Quelles sont d'après-vous les richesses qui peuvent susciter de l'espoir?

Les opportunités professionnelles ici sont nombreuses, si on comprend bien les particularités du pays. Les structures de Coworking Space et les incubateurs de start-up se développent, les concours, à l'instar d'Injaz et Seedstars, qui poussent l'entrepreneuriat, se multiplient.

On voit bien qu'il se passe de plus en plus de choses et que le potentiel est énorme. Beaucoup de jeunes diplômés algériens ne rêvent plus de partir faire carrière ailleurs, mais de réussir ici.

D'autre part, le pays possède de nombreux joyaux, comme la Kabylie maritime, montagneuse, le désert, entre au-tres, qui sont des atouts qui pourraient attirer les visiteurs du monde entier, et faire vivre beaucoup de villages.

Le pays entrerait dans un cercle vertueux car il devrait se mettre en conformité, notamment en matière d'urbanisme, avec les standards internationaux. Enfin, la vie culturelle est de plus en plus riche, l'inauguration très récente de l'Opéra d'Alger en est le parfait exemple, ainsi que la programmation de plus en plus pointue du Mama (Musée d'art moderne d'Alger), et surtout de belles initiatives venant de jeunes passionnés. Je suis très confiante quant à l'avenir de notre pays.