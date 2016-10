CONCERTATION AUTOUR DES RESSOURCES COMMUNALES Les acteurs de la Vallée à l'avant-garde

Par Arezki SLIMANI

L'APC de Tibane

La dépendance de l'économie algérienne des hydrocarbures préoccupe les acteurs politiques de la vallée de la Soummam.

Ces derniers multiplient depuis quelques mois des rencontres à travers de nombreuses communes à la recherche de solutions palliatives. Ce week-end le rendez-vous a été pris à Tibane, une commune, qui surplombe la vallée de la Soummam et dirigée par un maire indépendant c'est dans la salle de réunion de la municipalité que la concertation a eu lieu dans un esprit mu par la nécessité de prévoir des moyens à même de garantir un bien-être aux populations de la région. C'est encore l'intercommunalité qui a été mise en valeur comme moteur principal en mesure d'assurer un développement cohérent et profitable aux quatre, voire cinq communes de la région. Le maître de séance, le maire de Tibane, M.Zahir Attouche, a d'emblée exposé sa vision sur le thème mettant en exergue plusieurs réunions tenues avec les maires des communes de Chemini, Souk Oufella et Akfadou pour la réalisation d'un site touristique, une vision commune qui sera appuyée par «la conjugaison de nos efforts car nous disposons d'une forêt, de l'altitude, de cinq zones humides et plusieurs retenues collinaires», a-t-il déclaré devant un panel de personnalités de la région venues dénicher les projets structurants qui permettront à la commune d'avoir son autonomie financière. Poursuivant sa vision, l'orateur, indiquera qu'à Chemini, une étude d'éco-tourisme est lancée, à Akfadou,un complexe de montagne serait en cours de réalisation et à Tibane, un village sportif à Agulmim Yikker est une réalité même si beaucoup de choses restent à faire et nous pensons même à coordonner avec la commune de Tifra qui dispose d'une station thermale. Le maillage routier pour relier ses sites est en cours de réalisation et nous disposons d'un moulin à eau unique en Algérie, d'une stèle libyque à Sidi Hadj Hesseine et le poste de commandement d'Amirouche», ajoutant.qu' «une proposition a été faite à la direction de la culture pour intégrer dans la carte touristique le site d'akfadou». Pour les infrastructures de base, «nous avons réussi à réaliser un réseau d'assainissement de 8km, quatre grands villages de la commune sont dotés de la fibre optique, il ne manque plus que l'équipement pour sa mise en service, ainsi que trois Maisons de jeunes. Une agence postale est en cours de réalisation, pour l'eau potable, la commune sera incessamment doublement connectée, les travaux du barrage Tichy Haff sont finalisés avec la mise en service d'une pompe, la construction d'une clinique privée de sept étages dont la spécialité est inexistante en Algérie, en l'occurrence la gériatrie -réfection polyclinique 2ème bloc pour ouvrir le service d'addictologie. Autant de réalisations qui laissent le maire de la commune de Tibane terminer par une sentence pleine d'espoir. «Je peux vous dire que notre commune dispose de toutes les commodités pour recevoir les visiteurs. Abordant son intervention dans le même sillage Hadjam Meziene élu du RCD et représentant de l'association Tadartiw a évoqué la nécessité de mettre en valeur les hommes et les femmes de la commune, à l'instar de Said Md Ameziene, un narco-syndicaliste et saisi en même temps l'occasion d'inviter les présents à venir au village Taourirt pour assister à l'hommage qui lui sera rendu le 14 du mois en cours.

«Nous traversons une crise économique, l'objectif de cette rencontre c'est de réfléchir à une stratégie et les moyens à mettre en oeuvre pour la surpasser», a déclaré, pour sa part, l'initiateur de ce rendez-vous Md Arezki Bourdjil qui suggérera la perma- culture, comme autre option à développer de par ce qu'elle permet comme préservation de l'environnement et de faire connaître aux visiteurs ce qui pousse à Tibane. Dalila, une citoyenne de la commune, a félicité le maire pour tout ce qu'il avait réalisé au cours de ses deux mandats successifs. Il y a lieu de noter la présence de M. Hafid El Hassen élu indépendant à l'APW de Béjaïa, Maouche Akli cadre de l'Education nationale, Akli Sellam ancien cadre de la Macsoum ex- Sonipec et actuellement élu à l'APC d'Amalou, Malek Sebahi porte-parole du Forum socialiste. L'initiative de concertation, qui en est à son cinquième rendez-vous, commence à susciter l'intérêt des partis politiques de la région. Se rendant compte de l'importance de ces rencontres, les partis s'invitent enfin pour peu que leur démarche ne soit pas celle de la récupération.