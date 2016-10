SUITE À UNE CONVENTION SIGNÉE AVEC ALGÉRIE TÉLÉCOM La Cnas au bout du 30-10

Par Madjid BERKANE -

Les usagers de la Cnas peuvent joindre le centre à travers tout le territoire national

En appelant le centre d'appel et de renseignement téléphoniques, les citoyens peuvent se permettre de s'informer au sujet de toutes les prestations qu'offre la Cnas.

Inutile de se déplacer désormais aux structures de la Cnas pour se plaindre ou demander des renseignements, un coup de fil est largement suffisant pour exprimer ses préoccupations et les faire valoir. C'est en tout cas ce qu'ont fait savoir hier respectivement les P-DG de la Cnas et d'Algérie télécom, MM.Tidjani Hassane Haddam et Tayeb Kebbal, à l'occasion de la signature d'une convention entre les deux institutions portant le lancement du Centre d'appel et renseignements téléphoniques (Call center) au centre familial de Ben Aknoun à Alger. Le numéro qui permettra aux usagers de la Cnas de joindre le Call center est 30-10.

Les usagers de la Cnas peuvent joindre le centre à travers tout le territoire national. Ce dernier est joignable pour le moment, uniquement via le téléphone fixe et uniquement les jours ouvrables, c'est-à-dire du dimanche au jeudi. L'extension du numéro vert aux opérateurs de téléphonie mobile aura lieu prochainement. «Il y a quand même quelques détails à prendre en considération avant l'association des opérateurs de téléphonie mobile dans cette opération», a fait remarquer le P-DG de la Cnas, le docteur Tidjani Hassane Haddam. Quant à la plage horaire, elle sera revue en hausse au fil du flux des usagers pour atteindre 24h /24 et 7jours/7. Le Call center sera géré par une équipe de professionnels composée de 12 employés. Dans sa première phase, le centre peut recevoir jusqu'à 33 appels en simultané. En appelant le centre en question, les usagers de la Cnas peuvent s'informer au sujet de toutes les préoccupations concernant «les prestations et les services qu'offre la Cnas aux assurés sociaux, aux usagers et aux différents partenaires, conformément à la réglementation en vigueur». Pour les préoccupations qui peuvent être satisfaites sur place, des réponses immédiates seront fournies aux usagers. Quant à celles qui méritent l'intervention d'autres organes, la Cnas se chargera de les transférer en un temps record à qui de droit, a ajouté le P-DG de la Cnas. Via ce centre d'appel, la Cnas aura aussi la possibilité d'appeler à son tour ses usagers et ses différents partenaires pour leur demander de compléter un dossier ou de se présenter aux structures de la Cnas quand il est vraiment nécessaire de le faire. De son côté le P-DG d'Algérie télécom Tayeb Kamel a déclaré, en signant la convention, que la satisfaction des responsables de la Cnas est aussi celle des responsables d'Algérie télécom, car elle traduit le sérieux et la bonne volonté des deux institutions allant dans le sens de faciliter la vie et d'améliorer les prestations destinées aux usagers.

Le P-DG d'Algérie télécom n'a pas omis de déclarer à cette occasion que le partenariat entre les deux institutions n'en est pas à sa première.

«Les deux institutions ont déjà signé une convention concernant la mise en place de la carte Chifa en 2009 et le payement électronique pour les employeurs, afin de payer les cotisations de leurs employés à distance.» La mise en place du Centre d'appel et de renseignements téléphoniques s'inscrit, souligne par ailleurs, Tidjani Hassane Haddam, dans la droite ligne de la nouvelle stratégie adoptée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, visant la modernisation du secteur et l'amélioration des services au profit du citoyen.

La Cnas qui constitue une entité importante du département d'El Ghazi, a introduit ces dernières années de nombreuses améliorations. Elle a introduit d'abord la carte Chifa que les détenteurs de cette carte peuvent renouveler désormais auprès des pharmaciens sans se déplacer aux agences de la Cnas. La Caisse nationale d'assurances sociales a introduit le payement électronique pour les employeurs désirant régler les cotisations de leurs employés à distance. Elle a aussi élargi son réseau d'agences à travers le pays. L'amélioration et l'humanisation des conditions d'accueil au niveau de ses agences sont une réalité palpable, a indiqué le P-DG de la Cnas, promettantt que le meilleur est à venir.



Les créances d'Algérie télécom s'élèvent à 160 milliards de dinars

Les créances de l'entreprise Algérie télécom auprès des ses clients s'élèvent désormais à 160 milliards de DA, a indiqué hier Tayeb Kamel, P-DG de cette entreprise, en marge de la cérémonie de la signature de la convention portant création d'un Centre d'appel et de renseignements téléphoniques de la Cnas. «Tous les dossiers des clients dont l'étude est terminée au niveau du service du contentieux sont au niveau de la justice. «Celle-là va bientôt trancher dans ces dossiers». Les autres dossiers le seront au fil de l'avancement de leur étude au niveau des services du contentieux. Ces créances que l'entreprise Algérie télécom compte récupérer coûte que coûte, ont pénalisé tant l'entreprise dans la concrétisation de ses objectifs que dans son plan de développement, a reconnu Tayeb Kamel.