AFFAIRE DE L'AVOCAT ASSASSINÉ À TIPASA Le présumé assassin arrêté

Le présumé assassin de l'avocat stagiaire près la cour de la wilaya de Tipasa le 29 septembre a été arrêté par les services de la sécurité de la wilaya d'Alger. C'est ce qui ressort du communique de presse de cette institution parvenu hier à notre rédaction. Selon le communiqué, les services de sécurité de la wilaya d'Alger ayant reçu une plainte de la part du père de la victime le jour-même de la disparition de son fils, ont pu arrêter au cours de la semaine dernière le présumé assassin de la victime et récupérer son véhicule, et son téléphone portable. Les enquêteurs des services de sécurité de la wilaya d'Alger ont pu arrêter l'assassin, indique le communiqué, grâce aux empreintes prélevées sur le corps de la victime. Après des recherches approfondies, les enquêteurs ont pu identifier l'assassin qui n'est autre que la personne qui a vendu sa voiture à la victime. Arrêté, l'assassin a tenté dans un premier temps de réfuter les faits. Cependant le témoignage de deux personnes qui étaient présentes ce jour-là a remis en cause ses dires et il a fini par reconnaître son crime. L'assassin, indique en dernier le communiqué, a été présenté devant le procureur de la République. Ce dernier à ordonné sa mise sous mandat de dépôt.