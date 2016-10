FÊTE DE L'ACHOURA La journée du mercredi chômée et payée

La journée du mercredi 10 Moharram 1438 de l'Hégire, correspondant au 12 octobre 2016, sera chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, y compris les personnes payées à l'heure ou à la journée, a indiqué hier un communiqué de la direction générale de la Fonction publique. Les personnels exerçant en travail posté ou à la journée sont toutefois tenus d'assurer la continuité du service, précise la même source. Cette mesure intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales.