LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES L'A AFFIRMÉ "Les PME auront une nouvelle politique"

Le ministre de l'Industrie et des Mines Abdessalem Bouchouareb a affirmé, hier, à Alger que le projet de loi portant loi d'orientation relative au développement des petites et moyennes entreprises (PME) vise à consacrer une nouvelle politique permettant aux PME de s'adapter à la réalité économique, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN). Lors de la réunion de la commission des Affaires économiques, du développement, du commerce, de l'industrie et de la planification de l'APN, présidée par Mohamed Boukhars en présence de la ministre des relations avec le parlement Ghania Eddalia, M.Bouchouareb a indiqué dans son exposé que ce texte «vise à consacrer une nouvelle politique pour développer ces entreprises et les adapter à la réalité économique en augmentant le chiffre d'affaires et en améliorant le bilan annuel selon le type d'entreprise. Le ministre de l'Industrie et des Mines a affirmé que ce texte de loi s'appuie sur le principe de la déclaration estimative pour permettre aux entreprises de bénéficier des mesures de soutien.