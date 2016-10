L'avis d'un expert

Par Brahim TAKHEROUBT -

Commentant la dernière évolution des prix du baril ayant atteint hier, les 53 dollars, l'expert boursier Noureddine Leghliel explique que cette situation est la conjonction de quatre paramètres. «Le prix du baril de Brent du contrat du mois de décembre a gagné plus de 3,60% ce lundi 10 octobre sur le marché londonien ICE. Plusieurs paramètres ont contribué à cette hausse», a affirmé M. Leghliel hier à L'Expression en citant les quatre paramètres. Le premier paramètre tient, selon Noureddine Leghliel «aux déclarations du président russe Vladimir Poutine, lors du Congrès mondial de l'énergie qui se tient à Istanbul sur un soutien russe à la décision de l'Opep de réduire sa production de pétrole de 700.000 barils».

En effet, le président russe Vladimir Poutine a affirmé hier, que son pays était prêt à se joindre aux mesures destinées à réduire la production de pétrole pour doper les cours. «La Russie est prête à se joindre aux mesures pour limiter la production» de pétrole, a déclaré M. Poutine dans une allocution lors du Congrès mondial de l'énergie à Istanbul.

Les membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep), dont la Russie ne fait pas partie, se sont accordés fin septembre pour limiter leur production afin de soutenir les cours. Le deuxième paramètre est lié également «aux propos positifs du ministre saoudien qui a manifesté son optimisme quant à une réduction de la production des pays de l'Opep lors de la réunion du mois de novembre prochain». En guise de troisième paramètre, l'expert note «les indicateurs de l'analyse technique: le prix du baril du Brent avait à trois reprises testé le niveau psychologique des 52,51 dollars c'etait le 15 Juillet 2015, le 7 Juin 2016 et 6 Octobre 2016 et ce lundi 10 octobre, le prix du baril de Brent vient finalement casser cette resistance ouvrant la voie à un prix de 57 dollars pour les jours à venir.» Et enfin, le dernier paramètre est selon M.Leghliel lié «au jeu malin des spéculateurs», il explique: Ce lundi (hier, Ndlr) est un jour férié aux USA (Christophe Columbus day), les spéculateurs avisés profitent de la fermeture des marchés aux USA pour mener leurs jeux dans le calme et sans autre dérangement par les autres acteurs du marché en mi-sant massivement sur les positions longues.

Par ailleurs, l'expert relève que le prix enregistré hier, n'a pas été atteint «depuis quinze mois et la tendance est à la hausse pour atteindre les 55 à 56 dollars dans un proche avenir».