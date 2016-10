LES CHERCHEURS L'ATTESTENT 2015: la folle année du climat

Par Salim BENALIA -

Dans un volumineux rapport intitulé State of the climat, les scientifiques s'accordent pour dire que l'année 2015 aura été celle de toutes les extravagances au plan climatologique. A en croire ce conglomérat mondial de savants, les phénomènes naturels liés au climat auront énormément surpris de par leur contraste et leur survenue inopinée. Les paradoxes, cumulant sécheresses et inondations...ont été légion durant cette période. D'où leur conclusion sans appel: «2015 a été la pire année de l'histoire moderne du climat.» C'est ce qui est évoqué dans une contribution de Cherif Rahmani, ancien ministre et président de la Fondation des déserts du monde. Dans ce document, l'Algérie n'est pas épargnée par le stress qui guette les nations les plus vulnérables. Notamment en matière de sécurité hydrique et alimentaire. Les 400 chercheurs, auteurs du document énumèrent bien des défis auxquels l'Algérie est appelée à faire face, notamment le défi climatique. L'Algérie, pays semi-aride, avec 0,2 ha de superficie agricole par habitant et 36% de surface agricole utile et dans le même temps importateur net de produits agricoles, se trouve en première ligne face à l'enjeu du climat. Son capital écologique difficilement renouvelable s'érode et ses réserves en capital naturel non remplaçable s'épuisent progressivement, est-il relevé. Afin d'assurer sa sécurité alimentaire et en d'autres termes sa sécurité, notre pays se doit d'assumer des choix radicaux et initier une vraie révolution verte fondée sur une agriculture climato-intelligente à l'image de certains pays émergents, note-t-on par ailleurs. Aussi, le rapport signale que tous les indicateurs du changement climatique (croissance du gaz à effet de serre, augmentation des températures, montée des eaux, fonte des glaces, récurrence des inondations et des sécheresses) sont au rouge, selon les données récentes de la Nasa et alertent les gouvernements de la planète sur les effets désastreux du changement climatiques si rien n'est fait afin d'atténuer ces tendances haussières. L'ancien ministre qui s'appuie sur ces données scientifiques, appelle à une meilleure gestion des ressources et rappelle que l'humanité consomme avec insouciance la totalité des réserves qu'elle peut renouveler en un an. L'humanité vit de ce fait à crédit en augmentant son «droit de tirage» sur les biens communs des générations futures, est-il avancé en invitant à analyser les effets immédiats de cette posture et en posant les questions essentielles pour le futur de notre planète. L'Algérie est particulièrement exposée au stress hydrique. C'est à ce titre que l'étude rappelle que des sécheresses sévères ont frappé la planète et principalement l'Europe, l'Afrique... avec des effets sur les peuplements végétaux, les rendements agricoles et les forêts. Les superficies affectées ont été deux fois plus importantes en 2015 qu'en 2014. Paradoxalement, l'année 2015 a également été marquée par une pluviométrie abondante qui a causé de graves inondations dans le monde avec l'occurrence des effets sociaux, sanitaires et alimentaires qui ont affecté des dizaines de millions de personnes.