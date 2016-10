GRAVE AVEU DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TAHAR HADJAR AUX ÉTUDIANTS "Le système LMD a provoqué un chaos"

Par Amar INGRACHEN -

Cette déclaration ne tardera certainement pas à faire réagir les partisans du LMD

Pour la première fois, un ministre en poste reconnaît l'échec du système LMD qui a pourtant été défendu bec et ongles par tous les ministres de l'Enseignement supérieur qui se sont succédé depuis son lancement.

Invité hier à la rencontre des étudiants du FLN, Tahar Hadjar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et néanmoins membre du comité central de l'ex-parti unique, a mis les pieds dans le plat en déclarant que le «système LMD a provoqué un chaos dans l'université algérienne». «Le système LMD a été conçu pour plus de rigueur et de lisibilité dans nos universités, mais c'est le contraire qui s'est produit. Il a provoqué un chaos. Il existe plusieurs diplômes dans la même filière. On avait 3000 licences et nous en sommes à présent à 6 000. Notre système universitaire n'est plus lisible et il génère des problèmes d'''employabilité'' énormes», a-t-il indiqué en appelant à la mobilisation de tous en vue de gagner «la bataille de la qualité» qu'il a dit avoir engagée depuis son installation à la tête de l'enseignement supérieur. Poursuivant son propos et se voulant cohérent avec lui-même, Tahar Hadjar a même osé un discours de «rupture». «Nous ne pouvons plus continuer comme ça», a-t-il ajouté..

En faisant une pareille déclaration, Tahar Hadjar se présente comme étant un homme résolu à faire tomber les masques et affronter la réalité. Il est en effet le premier officiel en poste à reconnaître l'échec du système LMD et ses effets néfastes sur l'université, lequel système a été défendu bec et ongles par tous les ministres de l'Enseignement supérieur qui se sont succédé depuis son lancement. Cette déclaration ne tardera certainement pas à faire réagir les partisans du LMD qui lui ont prêté toutes les vertus du monde malgré l'opposition effrénée de centaines de milliers d'étudiants.

Tahar Hadjar a par ailleurs, plaidé pour une réforme profonde du système universitaire tout en mettant l'accent sur l'insuffisance des réalisations enregistrées. «Nous avons beaucoup investi dans ce secteur et avons remporté la bataille en termes de réalisations d'infrastructures à travers le pays, tout comme nous avons réussi à mettre à la disposition de nos étudiants les moyens de l'encadrement. Nous avons aujourd'hui plus de 60.000 enseignants et nous avons recruté pour cette année plus de 3000. Les moyens humains et matériels, nous en avons. Il est question désormais de se concen-trer sur la qualité, c'est pourquoi nous projetons d'engager des réformes qui vont s'articuler aussi bien sur le volet pédagogique, la formation aux métiers d'enseignement que sur le volet social lié aux oeu-vres universitaires», a-t-il déclaré en soulignant que, pour lui, «le meilleur système est celui qui s'améliore continuellement et s'adapte aux nouvelles données et exigences». Evoquant le déséquilibre régional de la carte universitaire nationale, l'inadéquation de certaines formations avec l'ambiance régnant dans les endroits où elles sont effectuées, a parlé d'une reconfiguration profonde du système en privilégiant, d'une part, l'adéquation des formations avec le climat social en vigueur dans les wilayas où elles sont dispensées et, d'autre part, la mobilité des étudiants. «Les programmes doivent être en phase avec le milieu social. Enseigner les sciences politiques dans une région déconnectée du monde n'a pas de sens. Il faut oeu-vrer à créer une synergie entre la nature des formations et le milieu social et politique où évoluent les étudiants. De plus, les universités étant des institutions non pas locales, mais nationales, il est nécessaire d'encourager la mobilité des étudiants», a-t-il lancé en promettant de lancer des réformes visant à mettre fin à la situation de «chaos» dans laquelle se débat l'université algérienne.

Dans la foulée, faisant un travail de «pédagogie envers les militants de son parti, particulièrement les étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur a comparé le fLN historique au parti géré présentement par Amar Saâdani en insistant sur l'importance qu'il accorde à la formation et au savoir d'une façon générale. «Notre parti accorde une importance stratégique aux secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation. C'est une tradition dans notre parti. L'histoire de la révolution est là pour attester de tout le travail accompli par le FLN qui a envoyé plusieurs étudiants se former dans les quatre coins du monde, notamment dans les pays amis, pour les préparer à diriger l'Algérie indépendante», a-t-il déclaré en précisant que les «valeurs de l'Etat algérien sont celles du FLN et qu'elles le resteront».