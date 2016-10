ALORS QU'IL LANCE OFFICIELLEMENT LA 4G Ooredoo promet plein de surprises

Par Salim BENALIA -

Gianluca Redolfi (à gauche) lors de la conférence de presse

à l'aune de l'exploitation commerciale de la 4G, Ooredoo a lancé une vaste campagne de communication axée autour du message principal «Dima Plus».

M. Gianluca Redolfi, Chief Commercial Officer (CCO) auprès de Ooredoo, vient, lors d'une conférence organisée au siège de l'opérateur à Ouled Fayet, à Alger, de rappeler la détermination du leader de l'innovation technologique et du multimédia de démocratiser l'Internet mobile haut débit en Algérie. Il a alors abordé de manière exhaustive tous les aspects liés au lancement commercial des services de téléphonie mobile de quatrième génération dans notre pays. «Nous facilitons l'accès aux Algériens à la 4G que nous leur proposons au prix de la 3G», a-t-il dit en précisant que le basculement de l'une vers l'autre s'effectuera aisément puisque le client pourra garder son numéro tout en acquérant une nouvelle carte SIM. En effet, et afin de simplifier l'accès à la 4G pour ses clients, Ooredoo a décidé de faciliter son activation. Pour activer la 4G, il suffit au client de se présenter dans une boutique Ooredoo ou dans un point de vente agréé. Les clients bénéficieront ainsi gratuitement d'une nouvelle puce compatible avec la 4G, tout en gardant le même numéro. L'abonné devra bien entendu signer son contrat sur support numérique, ce qui est une nouveauté, a signalé l'orateur qui a ajouté qu'au besoin, un exemplaire papier de la version digitale peut être fourni. La migration se fait automatiquement et sans aucun supplément à payer a expliqué le conférencier qui a annoncé que d'autres services à valeur ajoutée seront proposés incessamment aux clients.

Il a par ailleurs invoqué un certain temps de maturation: «Il faut que le marché soit mûr pour profiter de tous les services que permet la 4G.» D'ores et déjà, les nouveaux services 4G déployés permettront à ces derniers de découvrir des améliorations considérables en termes de vitesse de téléchargement, de TV sur mobile, de streaming ou d'appels Voix en qualité HD. La connexion internet se fera à la vitesse grand V a rappelé de son côté le directeur adjoint du Marketing opérationnel, Adel Derragui. Une performance déjà constatée le 11 juillet dernier, lors du test de prélancement de la 4G by Ooredoo, à partir de la capitale des Zianides, Tlemcen. Les essais concluants opérés alors par Ooredoo avec son partenaire Nokia avaient permis d'atteindre la vitesse théorique de 75 Mbps. Ooredoo lancera d'ailleurs prochainement des promotions avec des avantages inédits et les meilleurs tarifs du marché. Notons qu'à l'aune de l'exploitation commerciale de la 4G, Ooredoo a lancé une vaste campagne de communication axée autour du message principal: «Dima Plus», à travers divers supports médiatiques (TV, radio, presse écrite, Web et affichage urbain). Une campagne qui reflète les principales valeurs défendues par Ooredoo, en l'occurrence «l'algérianité, la proximité et la citoyenneté». «Nous avons toujours su être proches du public et nous menons souvent des actions citoyennes», a indiqué à ce titre M.Gianluca qui n'a pas manqué de préciser que «le management de Ooredoo est bien enraciné et adapté à la réalité algérienne». Tlemcen, Tizi Ouzou et Béchar constituent le trio élu par l'opérateur pour le lancement effectif de la commercialisation de la 4G. La couverture devra se généraliser rapidement. L'arrosage en 4G d'une vingtaine d'autres wilayas, notamment Alger, Oran, Sétif et Constantine interviendra avant la fin de l'année en cours, a laissé entendre M.Gianluca.

L'intervenant n'a pas manqué de souligner qu'à la faveur de l'avènement de la 4G, laquelle marque un saut important de la technologie en Algérie, Ooredoo n'aura de cesse d'oeuvrer à développer l'environnement numérique national. «Ooredoo facilite aux Algériens l'accès à la technologie, et la consommation des données est exponentielle, nous saisissons cette opportunité pour donner un excellent service au client», a renchéri M. Gianluca. La 4G ne sera pas accessible sur la totalité du territoire national. Et même dans les wilayas concernées, certaines zones ne seront pas couvertes. La priorité sera donnée aux grands centres urbains et de population. Ooredoo mise sur une couverture réseau 4G qui va aller crescendo, sachant que les 10% de couverture par wilaya, constituent le ratio minimum fixé par le cahier des charges de l'Autorité de régulation de la poste et télécommunications (Arpt), indique-t-on. Dans tous les cas l'engouement est là, et les tendances sont très bonnes et dépassent nos attentes, confie le même responsable.