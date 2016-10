ALGER SUR LE POINT DE FINIR SA «DÉBIDONVILISATION» 380 familles relogées

Par Walid AÏT SAÏD

Un spectacle devenu coutumier

3000 familles sont concernées par cette phase 4 de la 21e opération de relogement qui a débuté le 5 octobre dernier et qui doit se terminer le 19 octobre prochain.

Alger continue sa débidonvilisation! Youyous, ambiance festive et des familles qui pleurent de joie. C'est l'atmosphère qui règne depuis hier sur la capitale. En effet, la deuxième tranche de la phase 4 de la 21e opération de relogement a débuté hier matin pour installer 387 familles habitant les bidonvilles dans la wilaya d'Alger dans des logements décents. Cette opération concerne 250 familles issues des bidonvilles de «Cervantès» dans la commune de Mohamed Belouizdad, 87 familles du bidonville «Nezali Chérif» de Chéraga, 40 familles du bidonville «Chemin Mackley» de Ben Aknoun et 10 familles du bidonville «La ferme pilote» de Bab Ezzouar. Toutes ces familles seront relogées dans les cités 1200/560 Logements Selmani aux Eucalyptus, la cité 400 Logements à Rahmania, le projet de 300 logements à Rahmania, 300 logements Zaâtria à Mahelma, la cité 1000/267 Logements à Douéra et 477/93 Logements à Kourifa, à El Harrach. La phase 4 de la 21e opération de relogement a été subdivisée en quatre tranches pour installer 3 000 familles dans des logements décents devant s'étaler sur trois semaines à compter du 5 octobre dernier, avait affirmé le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. La première tranche de la phase 4 de relogement qui a eu lieu mercredi dernier a permis de reloger 665 familles. La troisième tranche, programmée pour le 19 octobre prochain, touchera 193 familles: 181 familles du bidonville «Coco Plage» de Bordj El Bahri, neuf familles du bidonville «El Oued»de Bordj El Bahri et trois familles du bidonville «Boukhari»de Bordj El Bahri. Quant à la quatrième et dernière tranche prévue fin octobre, elle concernera 1 783 familles: 950 familles du bidonville «Oued El Hamiz» de Bordj El Kiffan, 390 familles du bidonville «Amar Ouahib» de Bologhine, 130 familles du bidonville «La caserne» de Bologhine et 120 familles du bidonville «Le Plateau» de Bologhine. 82 familles seront relogées durant cette quatrième phase dans le cadre du programme d'urgence de relogement des citoyens de la wilaya d'Alger, a indiqué le wali. Il s'agit, a-t-il ajouté, de 58 familles qui habitaient au centre de transit «Dijon», dans la commune de Bab El Oued à la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans ce quartier, le 29 juillet dernier. Ce programme concernera également le relogement de 21 familles qui occupaient le site de «Mercadal», commune de Kouba, ainsi que trois familles qui constituaient un obstacle à la réalisation du projet de réaménagement du siège de la commune de Oued Smar. Le rêve de toute une vie est donc, sur le point de se réaliser, pour ces foyers qui croupissent depuis des décennies, dans ces taudis. Cette nouvelle bataille gagnée doit clore la guerre contre les bidonvilles entamée en 2014, par la wilaya d'Alger. Plus de 300 grands bidonvilles qui ternissaient l'image de la «blanche capitale» ont déjà été éradiqués. L'exploit est des plus grands. Et il doit faire, cette année, d'Alger la première capitale africaine sans bidonville...