BOUMERDÈS Quatre communes plongées dans le noir

La Société de distribution d'électricité et de gaz de Boumerdès (SDE) a procédé, hier, à une coupure d'électricité aux sièges de quatre communes (Thénia, Boumerdès, Sidi Daoud et Boudouaou) pour n'avoir pas honoré leurs factures de consommation, a-t-on appris auprès du responsable de cette structure. Cette coupure d'électricité s'élargira, aujourd'hui, au reste des communes de la wilaya (soit 24), qui ont refusé d'honorer leurs dettes auprès de l'entreprise, estimées, dans leur ensemble, à près de 360 millions de DA, a indiqué à l'APS Biter Abdelkader.

Les APC de Boudouaou, Ouled Moussa et Zemmmouri ont également été privées d'électricité avant mai dernier, pour le même motif. Mais un accord a été conclu avec ces communes, stipulant qu'elles devaient régler leurs factures, en contrepartie du rétablissement du courant électrique. Selon M. Biter, «ces communes n'ont pas respecté l'accord, et le courant leur a été coupé une deuxième fois».

Le responsable a affirmé que le courant «ne sera pas rétabli, au niveau de ces communes, tant qu'elles n'auront pas honoré leurs dettes», signalant que cette coupure d'électricité a été élargie, à partir d'hier, à toutes les administrations, organismes et entreprises n'ayant pas honoré leurs factures vis-à-vis de la SDE de Boumerdès.

Les créances de la Société de distribution de l'électricité et du gaz de Boumerdès auprès de ses abonnés, ont atteint les 1900 millions, DA, au mois d'août dernier, causant une «situation préjudiciable au développement de l'entreprise, d'où la décision prise de procéder à des coupures d'électricité», a expliqué le même responsable.

La plus grande créance, de l'ordre de 660 millions DA, est détenue par les abonnés ordinaires (ménages), soit un taux de 40% de l'ensemble des créances. Viennent ensuite les communes avec 360 millions de DA, les différents services de sécurité avec 150 millions DA, les directions de wilaya avec 35 millions DA les services de santé, l'ADE et la Poste avec près de 100 millions DA, a-t-il détaillé. Outre les factures impayées, l'entreprise doit, également, faire face à de nombreux cas de branchement illégal d'électricité, fraudes et autres atteintes quotidiennes, à son réseau de distribution, l'ayant acculé à l'introduction de plus de 13 600 affaires en justice, à juillet dernier. Sur ce total d'affaires, plus de 4100 ont été jugées, à ce jour, permettant à l'entreprise de récupérer pas moins de 65 millions de dinars «Ces dernières années, le niveau de consommation d'électricité a connu une hausse de l'ordre de 30%, à Boumerdès, en passant de 900 Gwh (gigawatt-heure) en 2009 à 1200 Gwh en 2012, avant d'atteindre les 1300 Gwh actuellement», a-t-il souligné.