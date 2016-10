ILS CHUTENT DU 5E ÉTAGE DE LEUR MAISON Deux bébés et leur mère décèdent à Hadjout

Deux bébés et leur maman sont décédés hier suite à une chute du balcon de leur domicile sis au 5ème étage d'un immeuble de la ville de Hadjout (Tipasa), a-t-on appris de la Protection civile de la wilaya. Les deux enfants (âgés de 9 et 17 mois respectivement) ont rendu l'âme sur place après une chute du 5ème étage d'un immeuble de la cité des 98 Logements de la ville de Hadjout, tandis que la maman a succombé à ses graves blessures à l'hôpital où elle avait été placée en soins intensifs, selon la direction de la santé et de la population de la wilaya. Selon des échos recueillis dans la ville de Hadjout, la mère des deux petits, qui serait atteinte de troubles psychiques, aurait défenestré ces derniers avant de se donner la mort de la même manière.