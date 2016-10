TLEMCEN 10 quintaux de kif saisis près des frontères

Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont procédé, ces deux derniers jours, à la saisie d'une quantité de 10,22 quintaux de kif traité et démantelé un réseau de trafic de drogue activant au niveau de la zone frontalière, a-t-on appris hier, de la cellule de communication de ce corps constitué. Cette prise a été effectuée, dimanche soir, lors d'un barrage de contrôle dressé au niveau de la route reliant les villages «Essalem» et «Benkrama», dans la daïra de Bab El Assa. Les policiers ont repéré un véhicule suspect dont le conducteur a tenté de forcer le barrage. Il a fallu l'usage de la herse pour immobiliser, quelques mètres plus loin, le véhicule. Profitant de l'obscurité, le conducteur a réussi à s'enfuir, abandonnant sur place le véhicule. La fouille de la voiture a permis la découverte d'une quantité de 2,39 quintaux de kif. L'enquête diligentée a permis d'identifier l'un des membres du réseau. Ce suspect a pris la fuite au moment où les policiers se sont présentés à son domicile pour l'arrêter mais sa cavale a tourné court puisqu'il a été rapidement arrêté. Il avouera qu'il utilisait son véhicule pour sécuriser la route et permettre à ses complices d'acheminer la drogue. Les perquisitions opérées aux domiciles de plusieurs suspects ont permis de découvrir plusieurs véhicules utilisés par ce réseau de trafiquants. Dans un garage, une autre quantité de 7,83 quintaux de kif traité emballée dans 28 colis a été saisie ainsi que des jumelles, d'un fusil traditionnel et d'une pièce d'identité marocaine. L'enquête se poursuit pour appréhender les membres restants de ce réseau, a-t-on précisé de même source.