ZEBOUDJA (CHLEF) Un sexagénaire tue son fils à coups de hache

Un crime d'un rare violence a ébranlé avant- hier les habitants de la localité paisible de Zeboudja dans la wilaya de Chlef. Un sexagénaire jusque-là en parfaite possession de ses capacités physiques et morales a tué son fils âgé de 39 ans à coups de hache. Le criminel a commis son forfait, selon des sources locales, alors que son fils était plongé dans un sommeil profond. Les témoins racontent que le père ne s'est pas contenté de tuer son fils par un seul coup de hache, mais il lui a assigné de nombreux coups. Le transfert de la victime par les voisins vers le service des urgences de la polyclinique de Zeboudja, n'a pas été d'une grande utilité, dès lors que la victime a rendu l'âme en route. Inconnues jusqu'à présent les causes exactes ayant poussé ce père à tuer son fils de cette façon, les voisins témoignent que la victime et son père se disputaient souvent. Le criminel a été, a-t-on appris par ailleurs, arrêté par les services de la gendarmerie territorialement compétents et a été présenté au procureur de la République.