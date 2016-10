BOUIRA Grève partielle au lycée Seddik Benyahia

Par Abdenour MERZOUK -

Les professeurs du lycée Seddik Benyahia ont renvoyé les élèves, hier matin. Ce débrayage partiel décidé unanimement par les professeurs, s'est voulu un signe de solidarité envers une collègue maltraitée par une parente d'élève, exerçant dans le secteur et connue pour ses déboires avec plusieurs autres collègues. Dans une plate-forme adressée à l'administration, les professeurs exigent plus de sécurité et plus de fermeté de la part de l'administration du lycée. Le débrayage qui aura duré deux heures se veut, selon un syndicaliste, un avertissement pour que pareille situation cesse et ne se répète jamais plus dans les institutions scolaires.