FÊTE DE L'ACHOURA Rendez-vous avec nos valeurs

Par Abdenour MERZOUK -

Même si la polémique domine quant à la date exacte de «l'Achoura» la célébration dans certaines régions est à l'ordre du jour. Comme chacun le sait, la fête est consacrée le 10ième jour après Muharram qui pour sa part consacre la fin du mois qui succède au 9e jour du pèlerinage, c'est-à-dire le jour de «Arafa». Cette fête religieuse instituée par le Prophète Mohammed (Qsssl) après son arrivée à l'oasis de Yathrib en 622. Ce jour-là, le Prophète (Qsssl) rencontra trois tribus juives célébrant le «Yom Kippour», au cours duquel les membres jeûnaient et s'abstenaient de travailler pour commémorer certains épisodes de l'Exode conduit par Moïse. Se réclamant de la filiation des prophètes de la Bible, Mohammed (Qsssl) trouva légitime de définir pour les musulmans une célébration de ce type. Il créa donc une période de jeûne de deux jours censée expier les pêchés commis au cours de l'année. L'arrivée du Ramadhan deux ans plus tard rendit l'Achoura optionnelle. D'envergure internationale l'occasion devenue optionnelle après le Ramadhan, est célébrée différemment d'un pays à un autre et d'une confession à une autre. Chez les sunnites elle est synonyme d'entraide, de visites, de récompenses aux enfants. Pour les chiites c'est le moment de la commémoration de Hassan et Hussein, les petits-fils du Prophète (Qsssl) qui ont été assassinés le 10 Muharram de l'an 61 de l'Hégire. Il est aussi de coutume de se souvenir des morts et de leur rendre visite en allumant des bougies autour de la sépulture du saint patron du cimetière. En Iran et en Irak, c'est un jour de deuil placé sous le signe de la Passion d'al-Hussayn.

La tradition veut que certaines personnes se flagellent jusqu'au sang. Malgré le modernisme qui met à rude épreuves les traditions et les us, dans quelques contrées enclavées, on continue à accorder à cette date une importance. Sur les villages épars du sud du Djurdjura, à Aghbalou, Semmache ou Ahl El Ksar et même dans les régions sud de la wilaya, «thaâchourth» reste une occasion pour se rapprocher du Créateur en multipliant les rassemblements religieux, mais et surtout en créant une circonstance pour aider les pauvres. L'exemple est donné par un groupe de jeunes et moins jeunes qui ont cotisé et marié un démuni qui vit avec sa mère âgée et malade à la cité des 140 Logements au chef-lieu de wilaya. Hors des villes, les mamans préparent un repas copieux où on consomme certaines parties du mouton de l'Aïd qui avaient été salées et gardées en prévision de cette occasion. Dans les villes on se rabat sur la «rechta» et le poulet. Hier, sur les étals des boucheries, fait rare, le prix est passé à plus de 280 DA le kilogramme de viande blanche.

La pâte découpée en lamelles est cédée à 150 DA au lieu du prix habituel qui était de 100 à 120 DA/kg. La rentrée scolaire et ses frais, les dépenses de l'Aïd, celles du Ramadhan ont sensiblement affecté les portefeuilles. Ce fait a réduit les capacités des parents qui auraient aimé gâter leurs enfants comme le veut la tradition. Parce que la journée d'aujourd'hui est chômée et payée, beaucoup iront rendre visite aux parents et proches et renoueront les liens autour du repas de la maman et évoquer avec nostalgie les temps passés. Le modernisme et la tendance du temps, la course au gain, le matérialisme ont fini par avoir le dessus sur les valeurs ancestrales. Thaâchourth, Yennayer, Muharram, El Aïd, Thimechrat, Touïza... sont des occasions qui marquent cet attachement au passé.