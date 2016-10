SECTEUR PRIVÉ DANS LA RÉGION MENA 100 milliards de dollars pour les jeunes entrepreneurs

Par Ali TIRICHINE -

La Banque mondiale a investi 100 milliards de dollars dans des projets d'accès au financement de jeunes entreprises de la région Mena.

La Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque mondiale (BM) ont signé à Washington, un accord pour favoriser ensemble le financement des nouveaux entrepreneurs de la région méditerranéenne, en particulier les jeunes et les femmes.

Cette lettre d'intention prévoit, selon Econostrum, de développer et d'aider la Boost Mena initiative. Née des enseignements d'un rapport conjoint publié par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), la BEI et la Banque mondiale, après une enquête auprès de 6 000 entreprises de huit pays, cette initiative associe de nouvelles facilités d'investissement pour les jeunes entreprises des pays de la région Mena et une assistance technique. Cette enquête identifie le secteur privé comme un facteur clé pour la croissance et le développement de la prospérité sous conditions de politiques efficaces, un meilleur accès aux financements et une assistance à l'entrepreneuriat. Selon Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la région Mena, le potentiel des jeunes de cette région demeure largement inexploité. Il est plus que jamais essentiel de soutenir les jeunes entrepreneurs, en particulier les jeunes femmes et les aider à devenir les moteurs de la croissance afin de préparer le terrain pour la prospérité et la paix dans le région Mena.

«Cet accord représente une mise à l'échelle réelle de nos efforts pour encourager les néoentrepreneurs, non seulement en les aidant au niveau de l'investissement, mais aussi en leur fournissant une assistance technique vitale. Le partenariat entre la BEI et la Banque mondiale est également crucial à cet égard car nous mettons en commun notre expertise et pouvons ainsi assurer un impact plus important sur le terrain», commente Roman Escolano, vice-président de la BEI.

La Banque mondiale a investi 100 milliards de dollars dans des projets d'accès au financement de jeunes entreprises de la région Mena, la BEI, 1,4 milliard de dollars pour promouvoir les secteurs public et privé dans la région Mena. A rappeler que Injaz El Djazair a organisé, à l'hôtel El Aurassi à Alger, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 5ème compétition des jeunes entrepreneurs de l'année 2016. Cette 5ème édition organisée par Injaz El Djazaïr, sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec le soutien de Ooredoo en tant que sponsor exclusif, a vu la présence de nombreux officiels et de personnalités du monde de l'entreprise, et de l'enseignement supérieur ainsi que des cadres de Ooredoo et des représentants des médias. Cette édition 2016 a vu la participation de plus de 1000 étudiants, représentant pas moins de 17 grandes écoles et universités algériennes (informatique, commerce, architecture, polytechnique, électronique, sciences, etc.).