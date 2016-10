C'EST LA DÉFERLANTE 4G Les producteurs nationaux s'y mettent

Par Salim BENALIA -

La 4G démarre sur les chapeaux de roue, les producteurs nationaux prennent les devants.

L'Algérie opère présentement un tournant décisif dans son histoire économique, notamment au plan des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La quatrième génération de technologie de téléphonie mobile 4G, désormais lancée officiellement par les opérateurs, atteste de ce saut qualitatif. Les producteurs nationaux de produits IT, à l'instar d'Iris Sat collent à ce tournant décisif de l'histoire économique du pays. Ainsi, à peine l'exploitation commerciale de la 4G est-elle effective, voilà qu'Iris met sur le marché un terminal qui lui est compatible. Il s'agit du Next G + un modèle premium sorti tout droit des unités de production de l'entreprise privée algérienne. En offrant aux Algériens et en un temps record ce produit adapté à la formidable déferlante 4G, Iris foule de plain-pied l'univers high-tech, jusque-là, chasse gardée des grandes firmes mondiales. Il prouve que les producteurs nationaux se mettent à l'heure du progrès et prouvent leur capacité à relever les défis du futur, tout en réduisant sensiblement la facture des dépenses en devises. Iris vient d'ailleurs de se lier à l'opérateur national Mobilis dans le cadre de la commercialisation des «offres packs» où l'on retrouve justement ces produits premiums de la gamme Next. Iris fait part d'une évolution de ses ventes sur ce segment en évoquant au moins 26% de croissance. Ce qui est flatteur pour une entreprise aussi jeune sur le marché. Rappelons que l'athlète Larbi Bourrada est l'ambassadeur de la marque Iris, dont il partage les valeurs. «Bourrada a depuis le début de sa carrière sportive démontré qu'il est le champion du peuple», évoque-t-on à ce titre. Le Next G+ est un modèle produit en Algérie et vient répondre naturellement aux attentes du client algérien qui est réputé avide de technologie. L'appareil donne pleine satisfaction sur bien des aspects, particulièrement celui de la prise de vues. Il ne peut que satisfaire les chasseurs d'images. Les photos et vidéos prennent vie sur l'écran super Amoled HD de 5 pouces. Les photographes en herbe ou confirmés peuvent recourir aux nombreux paramètres permettant de donner un excellent rendu d'image. Mieux, les jaloux de leurs photos souvenirs peuvent les préserver de toute indiscrétion grâce au verrouillage du dossier photos en recourant à l'empreinte digitale. Notons que le mobile est muni de deux caméras, une principale et une accessoire, respectivement de 13 méga pixels et 5 méga pixels. Le capteur d'empreintes digitales du Next G+ est situé à l'arrière de la coque et permet de déverrouiller le téléphone en à peine 0,5 secondes. Le capteur peut par ailleurs faire office de déclencheur de la caméra avant pour les autoportraits. Ce spécimen d'avant -garde, tout en métal courbé, bénéficie d'un design qui lui confère un aspect fin et élégant. Le smartphone double SIM, fonctionne sur Android 6.0. Il présente des performances inédites grâce à un processeur octacore 64 bit cadencé à 1,5 GHz couplé à 3 Go de Ram et une capacité de stockage exceptionnelle de 32 Go.