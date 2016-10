SURPRIS EN LEUR POSSESSION 16 CARTES GRISES FALSIFIÉES 3 individus arrêtés à Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

Trois individus, spécialisés dans le faux et usage de faux, et falsification des documents officiels, viennent d'être arrêtés dans une opération effectuée par la 1ère brigade relevant de la police judiciaire près la sûreté de la wilaya d'Oran. L'opération a été déclenchée suite à des informations parvenant aux services de sécurité faisant état de changement continuel des numéros contenus sur la plaque d'immatriculation de sa voiture, une Peugeot 406 de couleur bleue. De fil en aiguille, les policiers ont réussi à identifier les noms des mis en cause, dont un récidiviste, faisant l'objet de recherches pour plusieurs affaires dans lesquelles il est poursuivi. Dans l'opération coup-de-poing qu'ils ont porté, les enquêteurs, en procédant à la fouille corporelle des mis en cause, ainsi que dans la voiture, sont tombés nez à nez avec trois cachets falsifiés, 16 cartes grises et autres équipements destinés à la falsification de la paperasse administrative. Ayant poussé leurs recherches, les mêmes policiers ont saisi trois voitures dont la situation administrative est à tirer au clair. Mis en garde à vue pour les besoins du reste de l'enquête, les trois individus seront présentés devant le parquet dès que les formalités d'auditions seront parachevées.