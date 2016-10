ALORS QUE LE FRONT SOCIAL S'AGITE Le discours politique reste en déphasage

Par Nadia BENAKLI -

Le citoyen n'a pas eu droit à une véritable analyse de la situation

Au lieu de s'étaler sur les vrais problèmes qui empoisonnent le quotidien des Algériens, les politiques ont préféré solder leurs comptes entre eux par presse interposée reléguant au second plan le vécu des citoyens.

Le fossé risque de s'élargir davantage. Entre la classe politique et le citoyen, l'écart tape à l'oeil. Le discours politique développé dernièrement par les différents acteurs reste en déphasage avec la réalité du terrain.

Le front social qui est en ébullition constante n'a pas eu droit à une véritable analyse de la part des uns et des autres. Qu'ils soient de la coalition ou de l'opposition, les faiseurs de la politique n'ont pas jugé utile de faire des préoccupations du citoyen leur centre d'intérêt. Pourtant, ce ne sont pas les ingrédients qui manquent. L'actualité abondait de sujets brûlants qui touchaient des centaines de milliers de personnes.

Le pouvoir d'achat, les nouvelles dispositions de la loi de finances 2017, l'annulation de la retraite anticipée, la détérioration de la santé financière des entreprises publiques, le débrayage dans l'éducation et la santé sont autant de sujets frais qui devraient soigneusement orner le discours politique, mais en vain. Au lieu de s'étaler sur les vrais problèmes qui empoisonnent le quotidien des Algériens, les politiques ont préféré solder leurs comptes entre eux par presse interposées reléguant au second plan le vécu des citoyens.

Le secrétaire général du parti majoritaire a consacré la majorité de son intervention à s'attaquer à des personnalités en provoquant une polémique sans précédent.

La dernière sortie de l'homme fort du FLN n'a laissé personne indifférent. De nombreux acteurs politiques sont sortis de leur réserve.

L'opposition ne fait pas mieux aussi pour capter l'intérêt du citoyen. Celle-ci se projette déjà dans l'ambiance des élections d'avril 2017 en criant d'ores et déjà contre la fraude. Tout en confirmant sa participation à la bataille des législatives, les partisans de l'opposition s'amusent à pointer du doigt l'administration en l'accusant de vouloir truquer les élections bien avant que la campagne ne démarre en omettant complètement ce qui inquiète le citoyen.

Les partis et personnalités de l'Instance de coordination et de suivi de l'opposition (Icso) dressent un tableau noir de la situation en Algérie. Dans un mémorandum intitulé Recul sur les acquis démocratiques en Algérie adopté ce lundi par ses membres, l'organisation estime d'emblée que le pays «traverse une situation particulièrement difficile».

L'Instance assure que la nouvelle loi sur le régime électoral «laisse intactes les niches de la fraude».

La proposition de désigner Mohamed Derbal, ancien membre d'Ennahda à la tête de l'Instance de surveillance des élections ne semble pas satisfaire les partisans de l'opposition qui restent sceptiques sur la neutralité du scrutin. N'est-il pas encore très tôt pour évoquer ces questions? Effectivement, il reste cinq mois pour le rendez-vous électoral. Au lieu de développer des hypothèses, les partis feraient mieux de s'intéresser aux citoyens pour garantir les voix des électeurs plus tard. Si les acteurs politiques continuent à ignorer le citoyen, ils seront surpris par le taux d'abstention qui sera, sans doute, élevé. D'autant plus que les élections législatives de 2007 et de 2012 ont été marquées par un taux record d'abstentions. Il y a lieu de rappeler qu'en 2007 le Parlement a été élu avec 35% des voix ce qui a influé sur la crédibilité de l'Assemblée. Ainsi, les partis doivent y réfléchir dès à présent pour éviter ce syndrome.

La coalition comme l'opposition sont condamnées à préparer le terrain si elles veulent rafler un grand nombre de voix le jour «J» car il s'agit d'une affaire qui les concerne tous.

Le pouvoir a toujours reproché aux partis politiques de ne pas avoir fait dans la mobilisation.

Les partis ont tendance à attendre la campagne électorale pour aller prêcher des discours auprès des citoyens en leur promettant des logements et des emplois. Lassés par les promesses non tenues les citoyens fuient davantage la politique. Nombreux sont ceux qui ne jugent même pas utile d'avoir une carte électorale. Pour que le prochain Parlement retrouve sa crédibilité d'institution de l'Etat, les partis sont tenus de carburer à fond pour garantir un taux de participation satisfaisant. Attendons pour voir.