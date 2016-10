QUEL SERA LE VILLAGE LE PLUS PROPRE À TIZI OUZOU CETTE ANNÉE? Le suspense maintenu jusqu'à vendredi

Par Kamel BOUDJADI -

73 villages sont en lice pour le sacre final

Les villageois doivent axer le travail sur les opérations de nettoyage permettant d'améliorer le cadre environnemental.

Le concours Rabah-Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou se développe d'année en année. Alors qu'il n'y avait que 39 villages concurrents à ses débuts en 2013, il compte aujourd'hui quelque 73 en lice pour le sacre final qui aura lieu ce vendredi 14 octobre.

Cette année, la concurrence a été rude entre les villages concurrents. Les bénéfices de la participation sont, de l'avis de tous, plus importants.

Le concours présente également des situations paradoxales souvent invisibles. En fait, alors que 73 villages travaillent d'arrache-pied pour être plus beaux, le reste moisit sous les amas d'ordures. Pour un village propre, il faut compter une centaine de villages sales. Et, c'est là que réside en réalité le mérite du concours Rabah-Aïssat en traçant la frontière entre deux mondes. Le propre et le sale pour l'exemple.

En effet, depuis le lancement de la compétition pour le titre, les villages participants travaillent sans relâche. Rivaliser avec ceux qui ont gagné le prix n'est pas chose facile. Tous les membres du village doivent faire des sacrifices, consacrer un travail acharné pour l'environnement dans le village. Comment cadrer les efforts? les organisateurs, à leur tête l'Assemblée populaire de wilaya, ont mis au point un système de notation par points, réparti sur 100 points, les villageois doivent axer le travail sur les opérations de nettoyage permettant d'améliorer le cadre environnemental. Pour gagner plus de points, les villageois doivent réhabiliter plusieurs créneaux comme l'aménagement et la réhabilitation des places publiques et des fontaines, d'une part. D'autre part, les points sont arrachés par la création d'espaces verts, l'embellissement des rues, l'entretien des cimetières, l'organisation de la collecte des déchets, la mise en place de composteurs. Cependant, sans préjuger du sacre final, même si tous les villages ne feront certainement pas partie des six lauréats, ils gagneront tout de même en prestige à s'être hissés à la noble marque de propreté. Ils auront gagné à sortir de l'ornière de la saleté.

La participation à ce concours présente également des avantages insoupçonnés. En effet, durant toute une année, les villageois sont unis pour un même objectif, rendre leur cadre de vie propre et sain.

La réémergence des anciennes structures d'organisation villageoise peut, selon toute vraisemblance, aider à l'instauration d'une meilleure gestion des collectivités locales. Le village, en s'organisant comme jadis, peut se prendre en charge dans divers domaines telle la voirie. Les anciens possédaient des systèmes de prise en charge de la voirie, de l'assainissement et bien plus.

Les élus ne peuvent qu'en bénéficier s'ils voulaient réellement prendre en charge efficacement les doléances des citoyens de leurs communes. C'est également un enrichissement pour la gestion des collectivités locales.

Les villageois qui ont gagné ce concours ont déjà démontré leur efficacité dans l'utilisation des enveloppes financières arrachées dans ce cadre. Le fait que ces derniers les ont réorientées vers des opérations destinées à la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des citoyens, ne constitue pas en soi un paradoxe. Dans d'autres villages, ces enveloppes ont été utilisées dans l'acquisition de broyeurs de plastique et de verre, de retro-chargeurs pour améliorer la collecte des déchets ou la réalisation ou l'achèvement de projets d'utilité publique tels que des crèches, bibliothèques, salles polyvalentes et Maisons de jeunes.

Notons enfin, que la cérémonie de remise des prix est prévue ce vendredi à la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri dans une ambiance festive.

La présence des citoyens des villages lauréats par le passé comme Iguersafen et Timizart sera hautement symbolique. Leur réussite à rendre leurs villages propres est un exemple à suivre et qui semble être effectivement suivi de très nombreux et authentiques citoyens.