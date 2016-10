EXERCICE DE SIMULATION DE LA PROTECTION CIVILE 100 pompiers en opération à Tissemsilt

Les éléments de la Protection civile de Tissemsilt ont pris part, hier, à un exercice simulant une intervention après la survenue d'un séisme à Khemisti. Cette manoeuvre, d'une durée de trois jours, se déroule au niveau du chantier de construction de logements sociaux, à l'entrée Sud de la ville de Khemisti. Le scénario porte sur la survenue d'un séisme de magnitude 5,6 degrés ayant fait cinq morts et 50 blessés, a expliqué le directeur local de la Protection civile, le commandant Mourad Bensalem.Les secouristes effectueront toutes les opérations en vigueur dans de telles situations, de la recherche des rescapés sous les décombres jusqu'à leur évacuation vers les hôpitaux et autres structures sanitaires. Cet exercice a vu la mobilisation d'importants moyens humains et matériels dont plus de 100 agents d'intervention, 20 engins et autres équipements modernes de secourisme et de déblaiement. Un centre médical avancé a été installé au niveau du stade communal de Khemisti, ainsi qu'un poste de commandement pour suivre le déroulement des opérations de sauvetage. Cette manoeuvre vise à jauger les compétences techniques des agents d'intervention et à les familiariser pour faire face à des situations particulières causées par des catastrophes naturelles, a indiqué le commandant Bensalem. Les éléments de la Protection civile de Tissemsilt ont pris part, hier, à un exercice simulant une intervention après la survenue d'un séisme à Khemisti. Cette manoeuvre, d'une durée de trois jours, se déroule au niveau du chantier de construction de logements sociaux, à l'entrée Sud de la ville de Khemisti. Le scénario porte sur la survenue d'un séisme de magnitude 5,6 degrés ayant fait cinq morts et 50 blessés, a expliqué le directeur local de la Protection civile, le commandant Mourad Bensalem. Les secouristes effectueront toutes les opérations en vigueur dans de telles situations, de la recherche des rescapés sous les décombres jusqu'à leur évacuation aux hôpitaux et autres structures sanitaires. Cet exercice a vu la mobilisation d'importants moyens humains et matériels dont plus de 100 agents d'intervention, 20 engins et autres équipements modernes de secourisme et de déblaiement. Un centre médical avancé a été installé au niveau du stade communal de Khemisti, ainsi qu'un poste de commandement pour suivre le déroulement des opérations de sauvetage. Cette manoeuvre vise à jauger les compétences techniques des agents d'intervention et à les familiariser pour faire face à des situations particulières causées par des catastrophes naturelles, a indiqué le commandant Bensalem.