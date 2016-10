À PROPOS DES VACCINS Le ministère de la Santé rassure les parents

Plus de 370.000 enfants ont été vaccinés depuis le lancement de l'opération de vaccination dans le cadre du nouveau calendrier de vaccination.

Le ministère de la Santé a rassuré hier les citoyens et affirme qu'il poursuivra l'opération de vaccination dans le cadre d'un nouveau calendrier national. Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère le Pr. Smaïl Mesbah a indiqué, en marge de la réunion de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la région de l'Afrique sur la lutte antitabac, que le ministère «est décidé à poursuivre la vaccination dans le cadre du nouveau calendrier national, tout en retirant provisoirement le vaccin Pentavalent», suite au décès de deux nourrissons dans une clinique privée à Rouiba et ce, en attendant les résultats de l'enquête. Le Pr. Mesbah a précisé que la décision du ministère de retirer le vaccin était «difficile», mais elle a été prise par mesure de sécurité, affirmant qu'il a été constaté une réticence des mamans et des professionnels de la santé, malgré l'absence de preuves. La santé du citoyen étant l'affaire de tous, la commission des experts du calendrier national de vaccination a été consultée, a-t-il indiqué, précisant que celle-ci s'est réunie la première semaine qui a suivi le décès des deux nourrissons. Suite à cette réunion, il a été décidé de poursuivre l'opération de vaccination, en attendant les résultats de l'enquête, afin de protéger la société contre les maladies apparues dans les années 1990. Par ailleurs, il a souligné que le vaccin Pentavalent est reconnu par l'OMS et utilisé par de nombreux pays. Cependant, face aux «craintes des citoyens», le ministère a décidé de recourir à un autre fournisseur également reconnu par l'OMS.Il a précisé en outre que le ministère appliquait et suivait les orientations de la commission des experts du calendrier national de vaccination qui tranchera après les résultats de l'enquête. Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé avait déclaré auparavant que, depuis la mise en place du calendrier national de vaccination durant les années 1970, il n'a été enregistré aucun décès, suite à l'opération de vaccination, soulignant que les autorités publiques veillaient à la protection de la santé publique. Plus de 370 000 enfants ont été vaccinés depuis le lancement de l'opération de vaccination dans le cadre du nouveau calendrier de vaccination.