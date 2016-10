TRICHERIE À L'EXAMEN DU BACCALAURÉAT 2016 Jugement le 27 octobre à Sidi M'hamed

Par Abdelkrim AMARNI -

Quatre personnes impliquées sont en détention à El Harrach.

Les personnes impliquées dans le scandale des fuites du bac cette année en juin 2016 seront jugées le 27 octobre, par le tribunal de Sidi M'hamed, selon une source judiciaire, citée hier par le journal électronique «Algérie 1».

Les quatre personnes mises en cause, qui se trouvent actuellement en détention préventive à la prison d'El Harrach, ont été arrêtées suite à des investigations diligentées par la Gendarmerie nationale (GN). Il s'agit en l'occurrence de deux inspecteurs de cours de physique de Constantine et Béjaïa, d'un agent administratif et d'un directeur de l'Office national des examens et concours.

Ils doivent répondre du chef d'accusation de «négligence dans l'exercice de la fonction et de complicité». Pour rappel, le ministère de l'Education s'est porté partie civile dans cette affaire qui a secoué la communauté de l'éducation. Par ailleurs, toujours dans le même sillage, un réseau de tricheurs similaires, impliqués dans des cas de fraude au dernier examen du baccalauréat, a été débusqué et démantelé par les services de la police judiciaire dans la wilaya de Djelfa. Selon la chaîne de télévision Ennahar TV, qui a révélé l'information avant-hier mardi, le réseau en question est composé de cinq individus dont un professeur d'université présenté comme son chef. La méthode est simple: les quatre complices de ce professeur s'occupent de remplir des copies, après les avoir obtenues sous les noms de candidats, et ce avec la complicité d'un chef de centre qui leur remettait les sujets d'examen moyennant la somme de 45 millions de centimes! Toujours selon Ennahar TV, le sort réservé aux copies, une fois remplies par les quatre complices de ce professeur, qui ne sont autres que des étudiants, n'est pas précisé.

Est-ce que les copies sont remplacées par des complices du même centre d'examen ou par les candidats eux-mêmes?

L'enquête en cours le précisera.