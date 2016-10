6 000 TERRORISTES CIRCULENT AVEC DE FAUX PASSEPORTS SELON INTERPOL Alerte dans les aéroports internationaux

Par Ikram GHIOUA -

Interpol a transmis une liste de terroristes usant de ce document dont les noms devraient être affichés à travers le monde.

Avec une complicité avérée de haut niveau, l'organisation terroriste multinationale Daesh, a réussi à mettre en circulation au moins 6000 passeports. Interpol qui vient de mettre en garde toute la communauté internationale en employant le terme de «faux passeports» a transmis une liste de terroristes usant de ce document dont les noms devraient être affichés dans plusieurs aéroports internationaux à travers le monde. Interpol précise: «Six mille individus affiliés à l'Organisation terroriste de l'État islamique ont été répertoriés par l'Organisation internationale de police, pour avoir circulé avec de faux passeports.»

Le secrétaire général d'Interpol a pris la peine d'aviser l'Algérie, lui recommandant ainsi qu'à l'ensemble des Etats membres de l'organisation «de renforcer les mesures de contrôle au niveau des points des frontières». Pour Interpol, «il s'avère même que cette organisation terroriste a déjà confectionné des passeports indétectables, qui ont alimenté un trafic important qui rapportait des sommes faramineuses de devises».

Le fait n'est certes pas nouveau, mais plus précis avec l'établissement de cette liste, qui va permettre à coup sûr d'identifier les terroristes qui s'aventurent à utiliser le document au niveau des frontières. Déja en décembre 2014, les services de sécurité avaient adressé une correspondance à Interpol dans laquelle l'Algérie avertissait «du danger de l'existence d'une nouvelle forme de crime organisé, les faux passeports utilisés par les réfugiés issus des zones de conflit». Leur nombre avait été estimé à 5000, pour qu'enfin la liste soit revue à la hausse par Interpol. Le faux document qui sert de moyen pour la circulation des terroristes est pris en charge pour sa confection par des réseaux de trafic dans le monde entier, mais surtout en Turquie, selon des sources bien informées. Le but est d'abord pour Daesh d'élargir son champ d'action par l'envoi de kamikazes, mais aussi pour étendre ses tentacules dans le monde. C'est toute l'Europe qui est menacée par Daesh. N'ayant pris aucune mesure sécuritaire en recevant les réfugiés, le continent fait face à un réel danger.

Pourtant, l'Algérie avait avant décembre 2014 mis en garde, suite à une enquête de la Gendarmerie nationale «sur l'existence d'un grand trafic de faux passeports syriens». Selon l'enquête de la Gendarmerie nationale dont le rapport avait été transmis à Interpol, il s'agit «d'un vaste réseau turco-syrien spécialisé dans le trafic des faux passeports qui revendait une copie de ce passeport 700 dollars».

Le rapport souligne: «La filière est constituée d'un noyau central composé de plusieurs trafiquants turcs. Les passeports falsifiés appartenaient à des militaires syriens tombés au champ de bataille et qui, par la suite, auraient été utilisés par l'Etat islamique pour faire circuler librement ses criminels.» Cette filière avait été démasquée en mai 2014.

La gendarmerie avait constaté l'existence de faux passeports en possession de ressortissants syriens entrés en territoire algérien.

Les mêmes services, en remontant la trace découvrent que les faux passeports ont été confectionnés en Turquie. C'est suite à l'interrogatoire des ressortissants syriens interceptés avec de faux passeports à l'aéroport d'Alger Houari Boumediene, que la gendarmerie a pu déceler le mode de travail de ce réseau. Tous les aéroports ont été mis en alerte et des mesures de sécurité plus précises ont été mises en oeuvre.

Le degré de vigilance à été élevé pour contrecarrer le trafic. Pour plus d'efficacité, la gendarmerie a même pris des mesures pour suivre à la trace certains commerçants qui importent leur marchandise de la Turquie, car soupçonnés d'aider des terroristes à rejoindre le territoire turc dans le but de rallier l'Etat islamique.