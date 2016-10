IBRAHIM GHALI PRÉSIDENT DU SAHARA OCCIDENTAL Le message d'un résistant

Par Notre envoyé spécial au sahara occidental Abdellah BOURIM -

«L'Algérie est un exemple à suivre pour tous les peuples du monde en matière de solidarité, de soutien aux peuples opprimés et de résistance.»

Quarante et un ans après les évènements tragiques de Gdeim Izik, l'Organisation des Nations unies (ONU) peine toujours à trouver une solution à la question de l'indépendance du Sahara occidental et le Front Polisario continue d'afficher une farouche détermination à continuer le combat. Des parades civiles et militaires ainsi que des animations culturelles et des soirées artistiques sont au menu des festivités de ce 41e anniversaire de l'unité nationale et la 13e édition du Festival international du cinéma qui ont été ouverts, hier, au camp des réfugiés de la wilaya de Dakhla distante de 200 km de la wilaya de Tindouf. Arrivé, hier, dans la matinée au camp de réfugiés, le président de la République sahraouie, Ibrahim Ghali a donné le coup d'envoi de ces festivités, en mettant l'accent dans son discours sur l'importance de l'unité et le renforcement des rangs du peuple sahraoui pour arracher sa liberté. Ibrahim Ghali est revenu dans son allocution sur l'importance de cette date dans la mémoire collective du peuple sahraoui qui demeure très attaché à la lutte armée comme seul moyen d'arracher son indépendance. «La lutte du peuple sahraoui, pour son droit à l'autodétermination et à son indépendance, continue sa percée diplomatique et juridique internationale, effectuant des sauts qualitatifs et historiques confortant le Front Polisario dans son juste combat.»

Il faut donc attendre la date du 19 octobre prochain, pour connaître la position du Conseil de sécurité sur le dossier sahraoui; le secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, demeure pessimiste quant au résultat de cette réunion et fustige la France qui a affiché son soutien indéfectible au Royaume marocain. Un appel est lancé à la communauté internationale pour assurer son rôle dans le dénouement de la crise et mettre la pression sur le Maroc pour appliquer les résolutions de l'ONU portant sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Pour Ibrahim Ghali, le Maroc et ses alliés continuent de mettre la pression sur le Conseil de sécurité pour «ne pas trancher sa position en faveur de la cause sahraouie, et également sur le peuple sahraoui». L'occupant marocain continue d'exercer la pression sur le peuple sahraoui en recourant à des pratiques immorales et inhumaines avec la bénédiction de la France qui se «proclamait défenseur des libertés et de la démocratie à travers le monde». Ce dernier n'a pas manqué de mettre en avant le rôle de l'Algérie et son soutien indéfectible aux peuples opprimés, dont le peuple sahraoui «l'Algérie est un exemple à suivre pour tous les peuples du monde en matière de solidarité, de soutien aux peuples opprimés et de résistance». Pour ce qui est de la lutte militaire pour l'indépendance de son pays, ce dernier a indiqué que le peuple sahraoui est en faveur de la paix et la résolution du dossier sahraoui selon les recommandations de l'ONU, mais si «la situation impose le recours aux armes, nous ne ménagerons aucun effort pour défendre le droit du peuple sahraoui à son autodétermination», a-t-il précisé.

La tente est le symbole de l'identité nationale, elle occupe une place primordiale dans la vie quotidienne du peuple sahraoui, elle est également le symbole de la lutte continue contre l'occupant; la date du 12 octobre 1975 demeure gravée dans la mémoire collective du peuple sahraoui. «Depuis ce jour-là, le peuple sahraoui subit et continue de subir les affres du colonialisme marocain qui recourt à la répression, à la torture, aux assassinats collectifs dont la majorité des victimes sont des civil. Aujourd'hui, la communauté, internationale pour des raisons morales et humaines, est appelée à soutenir la cause du peuple sahraoui pour son autodétermination» a-t-il appelé.

Ibrahim Ghali, ce militaire de formation, qui a remplacé le défunt Mohamed Abdelaziz à la tête de la République du Sahara occidental, adopte un discours très dur envers l'occupant, et juge que seule la voie militaire pourrait résoudre le dossier sahraoui; ce dernier a écarté «la souplesse» dans les relations avec les forces d'occupation jugeant que la lutte pour l'indépendance est un devoir national pour chaque citoyen. «Le peuple sahraoui est en droit de se réjouir et de respirer le vent de la liberté comme tous les peuples au monde».

Les richesses du Sahara occidental sont exploitées par les forces d'occupation, des terres spoliées, un peuple forcé de quitter son territoire par les armes, pour étouffer les voix qui s'élevaient contre le colonialisme, et qui ont pris de la «khaïma» (tente), un moyen de résistance pacifique contre l'occupant.

Enfin, le président Sahraoui a appelé son peuple à la résistance et à la mobilisation autour du Front Polisario pour la réalisation de son objectif et la concrétisation du rêve de tout Sahraoui, en arrachant son indépendance. «Seul le peuple sahraoui, comme un seul homme, pourrait concrétiser ce rêve très attendu. Une cause noble comme la nôtre mérite le sacrifice.»