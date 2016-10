23E CONGRÈS MONDIAL DE L'ÉNERGIE Intenses activités de Bouterfa à Istanbul

Le ministre de l'Energie Nourredine Bouterfa a été reçu hier à Istanbul (Turquie) par le président du Venezuela Nicolas Maduro, et s'est entretenu également avec des responsables de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), indique un communiqué du ministère.

M.Bouterfa, qui se trouve depuis dimanche à Istanbul pour participer au 23e Congrès mondial de l'énergie, a évoqué avec M.Maduro les relations bilatérales et l'évolution de la situation du marché pétrolier mondial, précise le communiqué. Le ministre a également rencontré le ministre vénézuélien du Pétrole Eulogio del Pino, le président de l'Opep Mohammad Salah Al Sada ainsi que le secrétaire général de l'organisation, Mohamed Sanusi Barkindo.

Les entretiens ont porté sur l'examen de la situation du marché pétrolier après l'accord obtenu lors de la réunion extraordinaire de l'Opep, tenue le 28 septembre dernier à Alger et les perspectives du marché, selon la même source.

Une réunion informelle entre certains pays de l'Opep et la Russie s'est tenue hier à Istanbul en marge du Congrès mondial de l'énergie afin de tenter de trouver un accord entre les producteurs Opep et non-Opep de nature à stabiliser les marchés de brut.

Lundi, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré que son pays était disposé à se joindre à la décision prise par l'Opep à Alger de réduire sa production.

La réunion extraordinaire de l'Opep, tenue à Alger, a décidé de réduire la production globale de l'organisation à une fourchette comprise entre 32,5 et 33 millions de barils par jour. Depuis cette réunion, les cours du Brent enregistrent des hausses successives, le Brent atteignant lundi son plus haut niveau depuis un an à 53,60 dollars.