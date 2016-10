L'ÉDITION 2O16 SE TIENDRA DU 22 AU 23 OCTOBRE À LA SAFEX Le Siol fête ses 10 ans

Il est souvent provoqué par sa qualité, vitalité et ses sacrés objectifs salués par toutes les institutions. Le Siol fêtera ses dix années d'existence. Il ouvrira ses portes ce 20 octobre pour trois jours, au Palais des expositions Pins maritimes, Alger. Pour lui témoigner sa fidélité, des fabricants de verres, des distributeurs, et des représentants de marques de firmes étrangères y seront sur cet espace qui apporte la preuve de leur évolution en matière de marketing, notamment a travers l'exploitation de cet espace pour des échanges d'expériences, d'informations et de discussion autour de l'investissement. Plus nombreux seront les exposants qui auront à démontrer leur capacité a répondre aux exigences du monde scientifique. Toutes les branches seront représentées pour satisfaire la curiosité des professionnels de la santé.

Le Siol 2016, dont son créateur n'est autre que RH.International Communication, vise à offrir aux professionnels, la meilleure plate-forme d'expression. Une journée professionnelle sera justement animée le 21 octobre par des experts de diverses institutions, des professionnels étrangers, ophtalmologues et ce, au coeur-même de l'exposition.