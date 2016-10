SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L'UNION AFRICAINE DE LOMÉ Bouteflika désigne Sellal pour le représenter

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de le représenter au Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) consacré à la sécurité et à la sûreté maritimes et au développement en Afrique qui aura lieu le 15 octobre à Lomé (Togo), a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre. «Le sommet, qui doit réunir les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'UA, doit notamment étudier et adopter une charte destinée à lutter efficacement contre la piraterie maritime et mettre en place les conditions nécessaires au développement du continent africain», souligne la même source.»Le Premier ministre sera accompagné du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra», note le communiqué.