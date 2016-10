BOUIRA Colloque sur la gestion des communes

Par Abdenour MERZOUK -

Sur instruction du nouveau wali et dans le cadre de la bonne gouvernance dictée par le moment, la Maison de la culture Ali-Zamoum abrite à partir de demain et pendant trois journées un colloque autour de la gestion du patrimoine public. Le rassemblement s'adresse particulièrement aux secrétaires généraux des 45 communes de la wilaya. Le thème est choisi au regard des difficultés rencontrées sur le terrain par les exécutifs communaux. Les conséquences d'une mauvaise maîtrise du dossier causent des torts à la commune, mais aussi aux administrés. Dans un autre domaine, mais concernant toujours les communes et selon un communiqué transmis par la cellule de communication de la wilaya, une vaste opération de nettoyage vient d'être engagée à travers l'ensemble des communes de la wilaya. Le lancement officiel de cette action qui se veut une disposition en prévision des pluies automnales a été engagé au chef-lieu de la wilaya à travers les cités des 140 Logements, 1100 Logements, 176 Logements Aadl, les grandes artères du chef-lieu de la wilaya... Pour rappel, notons que l'opération est relancée et durera une semaine, a débuté au mois d'août dernier, à Lakhdaria le 26 août s'est poursuivie jusqu'au 29 du même mois dans la daïra d'El Hachimia au sud de la wilaya. Ce programme, qui se résume au nettoyage des avaloirs, des nids d'oueds... se devait d'être une opération quotidienne à la charge des communes. L'opération à laquelle les responsables accordent une extrême importance en raison des inondations qui annuellement, coûtent des sommes faramineuses au Trésor public et quelquefois engendrent des drames. Sur le plan culturel et toujours selon la cellule d'information, le théâtre Ali-Laskri abrite des portes ouvertes sur le théâtre. Signalons que jeudi dernier l'Orchestre symphonique national s'est produit dans cette salle fermée pendant plus de sept années en raison des réfections qui se sont étirées tel un élastique. La représentation de la journée avait été consacrée aux élèves scolarisés alors que celle du soir était ouverte au grand public. Les journées théâtrales, en plus d'une exposition des éléments de décor a été ponctuée par deux représentations, un monologue et une pièce de théâtre. Le point noir demeure le désintéressement du public qui ne s'est pas bousculé à l'entrée. Au Centre culturel et scientifique Djaffar-Sidhoum, un autre colloque organisé par les services de la Sûreté nationale a tourné autour des nouvelles dispositions de lutte contre la violence sur les terrains de football. Nous reviendrons sur le thème dans une prochaine édition.