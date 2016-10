BOUDJEMA TALAI À PROPOS DU GRAND PORT DE HAMDANIA "Les travaux commenceront en mars 2017"

Par Amar INGRACHEN -

Plusieurs mois après la signature d'un protocole d'accord portant réalisation d'un port commercial international au Centre, soit le 17 janvier 2016, la polémique sur la réalisation de celui-ci prend fin.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai, vient de mettre fin à une polémique qui n'a que trop duré sur la réalisation du futur port international du centre, prévu à Hamdania, dans la wilaya de Tipasa. Le lancement des travaux de réalisation de ce projet est en effet prévu en mars 2017 une fois terminées les études techniques y afférentes, selon lui. «Le chantier de ce port commercial est programmé au lancement en mars 2017, soit après le parachèvement des études techniques inhérentes au projet, prévu en janvier prochain», a-t-il indiqué dans une déclaration à l'APS en marge de la signature, au pôle universitaire de Koléa, d'une convention de partenariat entre la Société générale maritime et l'Ecole supérieure de commerce. La polémique suscitée par ce projet est relative à l'entrée de l'Etrhb Haddad et Redha Kouninef dans le capital de la société algéro-chinoise chargée de réaliser le projet à hauteur de 10% chacune des deux entreprises. Cette polémique a entouré le projet d'un flou quant au commencement des travaux de sa réalisation. Néanmoins, à travers sa déclaration faite à partir de Koléa, Boudjema Talai y a mis fin en annonçant carrément la date du début des travaux de réalisation, à savoir mars 2017. Pour rappel, un protocole d'accord portant réalisation de ce nouveau port commercial du Centre, a été signé le 17 janvier 2016 à Alger entre le Groupe public national des services portuaires et deux compagnies chinoises. Cet accord stipule la création d'une société de droit algérien composée du Groupe public des services portuaires et des deux compagnies chinoises que sont Cscec (China state construction corporation) et Chec (China harbour engineering company). «Ce projet, dont le coût est estimé à 3,3 milliards de dollars, sera financé dans le cadre «d'un crédit chinois à long terme», a fait savoir le directeur des ports au ministère des Transports, Mohamed Benboushaki, lors de la signature de ce mémorandum d'entente. La réalisation du port en question doit se faire, selon cet accord, dans un délai de sept ans, parallèlement à sa mise en service progressive, dans quatre ans, avec l'entrée d'une compagnie chinoise, Shanghai Ports, qui assurerait son exploitation. Selon les termes du projet, la structure est conçue pour compter 23 terminaux, d'une capacité de traitement de près de 6,5 millions de containers/an, avec 25 millions de tonnes/an de marchandises, l'habilitant à devenir un véritable pôle de développement économique, après son raccordement programmé aux réseaux ferroviaire et autoroutier, en plus d'une zone logistique de 2000 hectares. Selon les prévisions du secteur des transports, le volume du trafic portuaire de marchandises dans la région Centre du pays devrait atteindre les 35 millions de tonnes de marchandises/an et deux millions de conteneurs de 20 pieds annuellement à l'horizon 2050, contre 10,5 millions de tonnes traitées, actuellement par les ports d'Alger et de Ténès, soit un taux de 30% seulement, d'où l'importance, voire la nécessité de nouvelles structures d'envergure internationale. Le port international de Hamdania, destiné au transport de marchandises, est considéré parmi les plus grands projets en cours en Algérie et, à ce titre, il est certain qu'il impactera positivement l'économie nationale, plus particulièrement le commerce extérieur dont le volet exportation représente depuis quelque temps, un axe stratégique pour le gouvernement.