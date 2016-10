INSERTION À L'EMPLOI 1800.000 bénéficiaires recensés

Par Arezki SLIMANI -

Le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et de promotion de l'emploi (Daip), a fait ses preuves. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi a annoncé jeudi à Alger que 1800.000 jeunes ont bénéficié de postes d'emploi, permanents ou temporaires, dans le cadre de ce dispositif. Depuis son lancement en 2008, le ministre avance qu'il a concerné 68% de diplômés universitaires. S'exprimant sur ce sujet lors d'une séance plénière tenue jeudi dernier à l'APN, le ministre a indiqué que le nombre des personnes intégrées dans le monde du travail de façon permanente, depuis janvier 2008 jusqu'en juillet 2015, s'élève à 227.000 jeunes. Le ministre a rappelé les efforts consentis par le secteur de l'emploi dans le cadre des dispositifs de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage, notamment au profit des jeunes, soulignant que la Fonction publique «ne peut, seule, résorber le chômage». Mohamed El Ghazi a insisté sur la nécessité d'orienter les jeunes vers le secteur économique, rappelant que celui-ci accueille actuellement 35% des demandeurs d'emploi.