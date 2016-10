IL AVAIT TENTÉ UNE EMBUSCADE CONTRE UN CONVOI MILITAIRE Un émir et son bras droit éliminés à Skikda

Par Ikram GHIOUA -

Leur projet criminel mis en échec a permis aux forces de l'ANP de localiser avec précision leur position en 24 heures.

D'anciens vétérans terroristes du Gspc et d'Al Qaïda au Maghreb islamique annoncent de plus en plus leur disponibilité à rejoindre Daesh et affichent leur allégeance à cette organisation tentaculaire terroriste, dans le but de décrocher un soutien financier, mais aussi d'attirer de nouvelles recrues. Néanmoins, ils sont vite contournés et mis hors d'état de nuire par l'Armée nationale populaire qui réalise un travail exceptionnel dans la lutte antiterroriste. C'est ainsi que l'ANP a mis fin jeudi matin aux combines du tristement célèbre, prétendu émir de Daesh à Skikda. Il s'agit de Habache Sadek alias Abou Doudjana, avec l'un de ses accompagnateurs Ben Aldjia alias Abderahman. Les deux criminels, d'ailleurs signalés par la population ont été abattus à Oued Zhour. Une zone tampon entre El Milia à l'ouest de la wilaya de Jijel et Collo à l'est de Skikda, connue pour ses massifs montagneux complexes, ses nombreuses caches et sa dense végétation. Exploitant les renseignements opérationnels en leur possession, les forces de l'ANP ont agi en un temps record pour anéantir les deux terroristes activement recherchés par les services de sécurité. C'est certainement leur projet criminel mis en échec qui a permis aux forces de l'ANP de localiser avec précision leur position en 24 heures. En effet, des sources sécuritaires confient que les deux assaillants avec leurs acolytes avaient tenté la veille un attentat contre un convoi militaire au lieudit Guenguita, sis dans la localité de Sidi Mazghich. Les criminels avaient procédé selon une ancienne méthode, pour tendre une embuscade, à savoir faire exploser une bombe de fabrication artisanale au passage des militaires et les attaquer avec des tirs nourris, heureusement que leur forfait n'a pas fonctionné. La vigilance des forces de l'ANP a permis d'avorter cette attaque et le groupe dont le nombre n'a pas été déterminé s'est dispersé pour leurrer les militaires engagés dans une grande opération de ratissage depuis la semaine dernière. Cependant, l'expérience acquise par l'ANP a fait qu'un important périmètre a été hermétiquement quadrillé, si bien que le présumé chef de Daesh sera neutralisé ainsi que son bras droit, l'ANP est sur la trace du reste du groupe. Ce prétendu émir qui tisse des liens concis avec le chef de katibet El Ghoraba, Laouira, alias Abou Hammam présenté aussi comme un émir de Daesh à Constantine projetaient une réunion pour restructurer leurs rangs. C'est le principal renseignement sur la base duquel l'ANP a déclenché une vaste opération comprenant les régions de Tamalous, Aïn Kachera et Oued Zhour. Des zones dont la topographie est très compliquée.



Résidus terroristes

La rapidité avec laquelle l'ANP est en train d'agir et l'efficacité de ses interventions renseignent, à ne pas en douter, sur le degré et le haut niveau des militaires dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi «sur la ferme détermination de l'ANP à faire régner la sécurité et la sérénité à travers tout le pays, en pourchassant les résidus terroristes jusqu'à leur élimination ou leur reddition avant qu'il ne soit trop tard, pour bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Preuve en est, l'élimination un à un de tout terroriste qui s'aventure à défier les clauses de la réconciliation nationale en placardant son pris à parti pour la nébuleuse Daesh.

Ils ont tous été placés sous la loupe et neutralisés méthodiquement dans un cadre judicieusement étudié et avec une stratégie très précise. Cela, pour rappel, a été le cas pour le chef de Djund El Khilafa Abdel Malek Gouri alias Abou Souleymane Khaled. C'est une unité du commando qui avait mené l'opération en toute discrétion pour surveiller le moindre de ses déplacements. Il a fallu un travail de terrain minutieux et une parfaite exploitation des renseignements. Une unité spéciale, qui s'appellerait la section Gouri, s'est chargée de répertorier tous les lieux que fréquentait ce sanguinaire. Cette équipe travaillait en parfaite collaboration avec les forces de l'ANP. Tout s'est passé quand Abdel Malek Gouri devait se rendre à Si Mustapha dans la wilaya de Boumerdès pour une mission secrète et il a trouvé comme subterfuge de rendre visite à ses parents pour ne pas associer ses proches lieutenants. Ces derniers qui étaient depuis des semaines en contact avec l'équipe du DRS ont aussitôt vendu la mèche.

C'est que ses collaborateurs ne semblaient pas partager les tendances criminelles de Gouri et n'approuvaient pas ses orientations, ni sa sous-traitance pour l'EI. C'est par cette brèche que s'est engouffrée l'équipe du renseignement et infiltré ainsi le premier cercle de l'émir de Daesh en Algérie. Et c'est ainsi que l'information du déplacement de cet émir à Boumerdès a été divulguée. Le commando du DRS qui menait cette opération ultrasecrète, avait pris le soin de mettre en garde son domicile parental, mais pas seulement. Tous les lieux habituellement fréquentés par ce prétendu émir, étaient sous haute surveillance et des sentinelles avaient été installées aux alentours. La nouvelle n'est pas tombée dans les oreilles de sourds.

Transmise après vérification, dont seuls les services de renseignement en connaissent les procédures et les moyens, la nouvelle devait permettre un aboutissement pour neutraliser ce criminel, ex-bras droit du présumé chef d'Al Qaïda au Maghreb islamique, Abdel Malek Droukdel.



Guet-apens

Le commando mobilisé dresse alors, un guet-apens, le périmètre cernant la zone du domicile de ses parents a été hermétiquement bouclé. Aucune chance ne sera laissée à ce terroriste pour échapper au dispositif sécuritaire. Pris dans la nasse qui lui a été dressée, Gouri a été sommé de se rendre via ses parents. Ces derniers, sur instruction des éléments de l'ANP, avaient vainement tenté de convaincre leur fils de déposer les armes. Il a préféré user de son arme. Mais trop tard, il était déjà dans la cible des tireurs d'élite en poste. C'est pratiquement avec cette même méthode qu'un certain Boudraa alias Abou Mossaâb, qui avait diffusé en juillet 2015, dans un enregistrement vidéo son allégeance à Daesh, sera arrêté en novembre 2015 dans une opération spéciale au domicile de ses parents à Azzaba wilaya de Skikda. Il était à la tête de katibet El Ghoraba, considérée comme étant la nouvelle branche de Daesh en Algérie. Cette phalange est actuellement dirigée par Laouira alias Abou Hammam comme cité plus haut. Il est originaire d'un quartier populaire à Constantine, le Faubourg. Il est âgé de 40 ans ayant rejoint les maquis en 2008. Ce terroriste demeure activement recherché. Aux dernières nouvelles, l'ANP est sur sa trace.