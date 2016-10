UN RÉSEAU DE BRACONNIERS DE SIDI SALEM DÉMANTELÉ Plus de 5 kilogrammes de corail récupérés

Par Wahida BAHRI -

Ils utilisaient l'une des rives de l'oued Seybouse comme lieu de cachette pour leur activité illicite.

Les éléments de la 5éme sûreté de Sidi Salem, sont parvenus à démanteler lundi de la semaine dernière, un réseau de corailleurs, apprend-on de source sécuritaire. Selon les précisions apportées par cette dernière, il a été procédé outre l'arrestation de trois individus, à la récupération de 5,5 kilogrammes de corail, quatorze bouteilles à oxygène et quatre embarcations artisanales, servant dans la navigation dans l'eau de mer de Sidi Salem.

Les informations parvenues aux services de sécurité, ont fait état de la douteuse activité d'individus, usant de la façade arrière de l'oued Seybouse, derrière le cimetière des martyrs pour cacher leur mouvement. Agissant dans le cadre de leurs prérogatives, les éléments de la BRI (Brigade de recherches et d'interventions), ont opéré une descente sur les rives de la Seybouse où ils ont découvert un QG rivalisant avec celui de l'expédition du commandant Cousteau.

Quatorze bouteilles à oxygène, quatre embarcations artisanales avec trois moteurs de marque Suzuki, neuf jerricans de carburant et un motocycle ainsi que des tenues de plongée sous marine et des torches électriques sous-marines, des manomètres et montres étanches ainsi que des masques, équipements utilisés dans la pêche illicite du corail, ont bien précisé nos sources.

Agés entre 25 et 28 ans, les impliqués dans le braconnage des fonds marins ont été appréhendés sur place, en possession de plus de 5 kilogrammes de corail, a fait savoir la même source. Conduits au siège de la sûreté de Sidi Salem, les prévenus ont été soumis à l'interrogatoire des éléments du BRI relevant de la police judiciaire, rattachée à la sûreté de wilaya d'Annaba. Ils ont fini par reconnaître activer au sein d'un réseau de braconniers de corail. Au moment de la descente, cinq membres du réseau n'étaient pas sur les lieux. Identifiés, les acolytes en cavale ont, grâce à la rigueur des investigations des services de sécurité, été arrêtés en un temps record. Au total, ils étaient huit à composer ce réseau qui, même doté de moyens dérisoires, est tout de même parvenu à extraire des fonds marins plus de 5 kilogrammes de corail. Présentés par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal d'El Hadjar, les huit individus seront placés sous mandat de dépôt, après avoir été reconnus coupables de pillage de corail.

Rappelons que la dernière opération remonte au mois d'août dernier où les mêmes éléments, la BRI en l'occurrence, ont porté un coup de fouet au sein de la mafia de la faune qui semble bien connaître les lieux où se trouve le corail de valeur (Royal ou Barberousse...), pour revenir à chaque fois à la charge, pour piller encore plus intensivement les fonds marins. C'est dire que la côte de la région est du pays est en pole position pour devenir cette nouvelle Californie que les pilleurs des rives de la Méditerranée en ont fait une activité lucrative.