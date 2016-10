SELLAL A RENCONTRÉ LE LEADER FIDEL CASTRO Le périple de la Havane

Abdelmalek Sellal, Ramtane Lamamra et Abdelmalek Boudiaf reçus par le Leader Maximo

Entre L'Algérie et le Leader Maximo, Fidel Castro, c'est plus d'un demi-siècle d'histoire fraternelle ininterrompue et sans le moindre nuage.

Que de souvenirs, que d'anecdotes! C'est dans sa résidence à La Havane que le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, a accueilli le Premier ministre Abdelmalek Sellal. Il s'est engagé un dialogue fraternel sur l'histoire récente des deux pays. Très lié à l'Algérie, le leader cubain a rappelé des épisodes historiques, notamment le soutien que le gouvernement révolutionnaire a accordé aux pays africains, en particulier à l'Algérie, durant sa guerre de libération contre le colonialisme français et son aide après l'indépendance. Fidel Castro a également rappelé ses rencontres avec le président Bouteflika.

Il y a 54 ans, presque jour pour jour, le 20 octobre 1962, le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, rencontrait Fidel Castro Ruz à La Havane. Le 8 mai 1972 à Alger, c'est Fidel Castro qui a effectué une visite en Algérie où il a rencontré le président Houari Boumediene. Enfin, c'est le président Bouteflika qui y a effectué en septembre 2009 une visite de trois jours. M. Sellal est arrivé mercredi dernier, à La Havane, pour une visite officielle de trois jours, à l'invitation du premier vice-président du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Miguel Diaz Canel Bermudez. M. Sellal avait souligné à son arrivée à La Havane «l'excellence» et «la force» des relations algéro-cubaines, soutenant que les deux pays allaient oeuvrer pour avancer encore davantage «. Le Premier ministre a été reçu par le président du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres de Cuba, Raul Castro Ruz. Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf ont assisté à cette audience pour la partie algérienne et, côté cubain, ont pris part, le vice-président du Conseil des ministres et ministre cubain de l'Economie et de la Planification, Ricardo Cabrisas Ruiz, le ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Rodrigo Malmeirca, le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez et le ministre cubain de la Santé, Roberto Morales Ojeda. Les deux pays ont également signé jeudi à La Havane une convention relative aux modalités de la mise en oeuvre de la coopération algéro-cubaine dans le domaine de la santé. Cette convention vise à renforcer le lien de coopération algéro-cubaine dans le secteur de la santé et vient en application à l'accord-cadre signé en mai dernier à Alger. Cette convention a été signée côté algérien par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, et, côté cubain, par son homologue Roberto Morales Ojeda. La dernière visite officielle entre les deux pays remonte à mai 2015; le président algérien Abdelaziz Bouteflika, a reçu en sa résidence officielle le général d'armée Raul Castro Ruz, qui a transmis d'emblée les salutations du commandant en chef Fidel Castro Ruz et ses voeux de rétablissement à ce grand ami de Cuba. Le président cubain a dit ne pas avoir oublié qu'en 2006, alors que le commandant en chef avait été hospitalisé pour une grave maladie, Bouteflika s'était dit prêt à faire don de son sang au leader de la révolution cubaine.