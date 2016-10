TEBBOUNE RASSURE LES SOUSCRIPTEURS SUR LE FINANCEMENT DES PROJETS "N'ayez crainte pour vos logements"

Par Walid AÏT SAÏD -

Plus de 920.000 logements, toutes formules confondues, sont en cours de réalisation à travers le territoire national

Le ministre de l'Habitat, qui rassure que les projets de son secteur ne sont pas touchés par la crise, annonce toutefois une hausse de 23% pour les prix des logements Aadl 2.

Abdelmadjid Tebboune rassure: le secteur de l'habitat n'est pas touché pas la crise financière qui frappe le pays! En effet, le ministre de l'Habitat a réfuté les rumeurs qui laissaient entendre l'existence de difficultés de financement des projets de logement, notamment selon la formule de location-vente (Aadl). «Les engagements du secteur de l'habitat à l'égard des citoyens découlent des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, pour mettre les projets du secteur à l'abri des répercussions du recul des recettes financières du pays», a précisé le ministre, jeudi dernier, en marge d'une séance de questions orales au Conseil de la nation. Plus de 920.000 logements, toutes formules confondues, sont en cours de réalisation à travers le territoire national et aucun projet n'a rencontré de difficultés de financement à ce jour, a-t-il affirmé. Le ministre en a profité pour dénoncer ce qu'il a qualifié de «campagne tendancieuse» menée par certaines parties qui mettent en doute les capacités de financement des projets programmés dans le secteur de l'habitat. «Qu'on le veuille ou non, les projets de logement ont apporté de la sérénité aux citoyens», a-t-il dit, ajoutant que les citoyens ne se laissent plus berner par la désinformation, car la cadence de réalisation des logements est claire pour tous. «Nous savons qui est derrière les sit-in organisés ça et là. Ce ne sont pas les citoyens car ces derniers savent qu'ils ont affaire à des hommes qui tiennent leurs promesses», a ajouté un Tebboune très en colère. Pour lui, la crise du logement en Algérie est en voie de règlement. Dans ce sens, il a tenu à rassurer les citoyens que les projets ne s'arrêteront pas quelle que soit la source de financement. «L'important est que les projets se poursuivent», a-t-il dit en laissant entendre que l'Etat allait peut être recourir à d'autres modes de financement. Concernant le non-respect des délais de réalisation dans certains chantiers, le ministre a estimé qu'un retard de quelques mois est «normal» lorsqu'il est dû à des facteurs exogènes comme la météo, mais les entreprises de réalisation, a-t-il ajouté, savent que tout retard les expose à des peines pécuniaires. «Ce qui est sûr, c'est que nous ne ménageons aucun effort pour maîtriser les délais», a soutenu le ministre, assurant que la longue attente avant de recevoir les clés fait désormais partie du passé. Néanmoins, malgré toutes ses assurances Abdelmadjid Tebboune annonce une hausse de 23% pour les prix des logements Aadl2. «Il avait été convenu, avec le ministère des Finances, après de longues négociations de près de neuf mois, d'augmenter de 23% les prix des logements location-vente de l'Aadl pour les souscripteurs inscrits par Internet en 2013 (Aadl 2)», a-t-il fait savoir avant d' «atténuer» la bombe. «Cette hausse sera appliquée aux mensualités qui seront payées par les souscripteurs, après la réception de leur logement et non lors du paiement des quatre tranches», a-t-il précisé. Quant au calendrier de convocation des souscripteurs, le ministre a attesté que «l'opération se déroule progressivement, suivant les capacités du système informatique de l'Aadl qui ne ménage aucun effort, à travers le traitement informatique de plus de 450.000 dossiers». Il s'est engagé à finaliser l'opération de distribution des logements Aadl aux souscripteurs de 2001-2002 fin 2016 ou début 2017. Parallèlement, l'opération de distribution des logements Aadl 2 se poursuit dans les wilayas qui ne sont pas concernées par le programme Aadl 1. A Alger, la détermination des dates de convocation des souscripteurs de l'Aadl 2 en vue de payer la deuxième tranche reste tributaire des moyens organisationnels de l'Aadl. «Alger compte plus de 160.000 souscripteurs (programmes Aadl 1 et 2). Les dates de paiement seront fixées suivant les moyens de l'Aadl. Il n'y a aucune mauvaise volonté», a-t-il dit. Dans la capitale, 120.000 logements de type location-vente sont en cours de réalisation. Après la distribution de tous les logements des souscripteurs du programme Aadl 2001-2002, le surplus de logement sera affecté aux souscripteurs de l'Aadl 2. L'Aadl n'a donc pas encore fini de faire parler d'elle...!