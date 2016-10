CONSACRÉ VILLAGE LE PLUS PROPRE DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU Aït BoumeSsaoud brille

Par Kamel BOUDJADI -

Un sacre mérité

La distinction a été consacrée ce jeudi lors de la remise du prix Rabah Aïssat du village le plus propre au cours d'une cérémonie grandiose.

Déjà connu pour être le berceau du grand artiste Cherif Kheddam, le village Aït Boumessaoud vient de se distinguer une autre fois. Il est désormais le village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou.

La distinction a été consacrée ce jeudi lors de la remise du prix Rabah Aïssat du village le plus propre, cérémonie grandiose à laquelle a pris part le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement Abdelkader Ouali en visite dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le village Aït Boumessaoud situé sur les hauteurs du Djurdjura dans la daïra d'Iferhounen obtient ainsi le sacre tant attendu par les villageois qui ont travaillé d'arrache-pied pour le sacre.

Hier donc, lors de la remise des prix, les villageois ont exprimé leur joie d'avoir mérité un aussi prestigieux prix qui s'impose désormais comme une tradition.

Aït Boumessaoud est juste talonné par un autre beau village perché sur les hauteurs du Djurdjura, Aourir Ouzemour relevant de la commune d'Akbil. Cette année, la troisième place est revenue à un autre bourg situé dans la commune d'Aït Idjeur, en l'occurrence Bouaouane. le village Aït Abdellah obtient, lui, la quatrième place. Il se trouve à la commune d'Abi Youcef. Boudjellil arrive en cinquième position, devançant le sixième, Aït Izid, dans la commune de Souk El Tenine pour clôturer la liste des meilleurs villages consacrés par le prix Rabah Aïssat. En fait, les six villages qui se sont donnés à fond pour se classer parmi les six meilleurs sont récompensés en prestige, en hygiène et aussi en enveloppe budgétaires. Aussi, le premier, Aït Boumessaoud obtient ainsi une enveloppe de 18 millions de DA alors que le deuxième, obtient, lui une enveloppe de sept millions de DA.

Le troisième est gratifié par les organisateurs d'une enveloppe devançant d'un million seulement le cinquième; le sixième, lui, sort avec trois millions.

En fait, le prix Rabah Aïssat attribué à ces beaux villages est un signe qui ne trompe pas: les élus à la tête de la wilaya se soucient à grande échelle de la situation de l'environnement dans laquelle baigne leur wilaya.

Le prix qui s'inscrit comme une tradition agira certainement comme un moteur pour les énergies qui oeuvreront désormais pour l'amélioration de l'environnement à travers les communes, Lesquelles souffrent essentiellement du manque d'hygiène malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics.

Notons enfin que le prix Rabah Aïssat suscite désormais de plus en plus d'engouement de la part des villages qui veulent participer au concours.

Cette année, ils étaient au nombre de 17 à concourir pour le prix. Six viennent donc d'être consacrés villages les plus beaux de la wilaya de Tizi Ouzou.