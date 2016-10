ORAN Traque aux mauvais chauffeurs

Par Wahib AïT OUAKLI -

En un mois, 3 515 mauvais chauffeurs ont été verbalisés en leur imposant des amendes forfaitaires

Ces chauffards n'ont comme seul recours à introduire que celui de s'adresser aux bureaux de poste et aux recettes des impôts pour s'acquitter des amendes dont ils ont fait l'objet.

Les policiers en charge de la régulation de la circulation routière peuvent-ils jouer un rôle non moins important en apportant leur touche dans l'enflement des caisses de la trésorerie nationale? Affirmative a été la réponse. Mais c'est aussi ce que révèlent les bilans des activités quotidiennes de ces hommes en tenue bleue.

En un mois, les agents de l'ordre public ont sévèrement puni pas moins de 3515 mauvais chauffeurs en leur imposant des amendes forfaitaires. Pour cause, les conducteurs en question ont cruellement transgressé le code régissant la circulation automobile. Ces chauffards n'ont comme recours à introduire que celui de s'adresser aux bureaux de poste et aux recettes des impôts pour s'acquitter des amendes dont ils ont fait l'objet avant de se présenter dans les locaux policiers pour justifier la régularisation de leur situation en déposant la souche de payement.

Idem pour les chauffeurs mettant en péril la vie d'autres chauffeurs et celle des piétons en opérant à des stationnements gênants et autres. Dans ce cas précis, 1168 voitures ont été immobilisées grâce au système appelé «sabots». Ces chauffeurs ne se rendent compte qu'en se mettant au volant, l'amende forfaitaire leur est collée sous l'essuie-glace. Le voiturier n'a, là aussi, qu'une seule et unique solution: prendre la destination de la poste ou celle de la recette des impôts pour payer rubis sur l'ongle l'amende qui lui est imposée avant de se mettre à la recherche des hommes détenant les clés pouvant libérer leurs voitures des...sabots.

Ce n'est pas tout. Les mêmes policiers, implantés comme des cerbères dans plusieurs axes routiers dangereux, ont, durant la période allant du début jusqu'à la fin du mois passé, intercepté plus de 1000 autres chauffeurs pour différentes transgressions du Code de la route. Leurs documents de couleur rouge, au nombre égal à 1033 permis de conduire, font l'objet des procédures de retrait. La circulation routière et la transgression du code la réglementant constituent deux véritables casse-têtes chinois troublant aussi bien la ville d'Oran que ses habitants.

Des jeunes, moins jeunes, des ivrognes, n'hésitent pas à mettre la sécurité de centaines de citoyens en danger en bafouant la réglementation en vigueur. Coups de volant, dépassements interdits, circulation à vivre allure dans l'agglomération sont autant d'infractions relevées par les policiers de la voie publique. Là encore, les bilans de la police dénotent une telle réalité en faisant face à 124 cas liés à l'infraction du Code de la route. A Oran, l'anarchie est totale. Les hommes en tenue bleue sont eux aussi intraitables en s'imposant tout en imposant la force de la loi en réprimant sévèrement les mauvais conducteurs.

Il s'agit entre autres de ces chauffeurs qui font la bringue à longueur de journée avant de prendre le volant. En ce sens, les policiers d'Oran ont traité 37 cas durant l'exercice du mois passé. A ces statistiques fournies par la sûreté de wilaya s'ajoutent la mise en fourrière de près de 200 motos et autres accidents corporels au nombre de 30 cas ayant fait 35 victimes dont 33 blessés.