EFFONDREMENT D'UNE BÂTISSE À EL-ACHOUR Une commission d'enquête mise sur pied

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a mis en place une commission d'enquête pour définir les causes de l'effondrement, vendredi dernier, d'une bâtisse en construction à El Achour (hauteurs d'Alger), a annoncé hier un communiqué du ministère. La commission est composée du directeur général de la construction et des moyens de réalisation, du directeur général de l'urbanisme et de l'architecture, et du directeur de l'habitat de la wilaya d'Alger, ainsi que du directeur de l'urbanisme et de l'architecture de la wilaya d'Alger, du directeur général du Centre national de recherche appliquée en génie parasismique, du directeur du Centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment et du directeur du Laboratoire national de l'habitat et de la construction (Lnhc).

La commission s'est rendue sur place pour constater les dysfonctionnements au niveau de cette bâtisse et mettre la lumière sur les véritables raisons à l'origine de l'effondrement de cette construction pour établir les responsabilités, «en proposant les mesures à prendre à l'égard des acteurs, après l'établissement des responsabilités», ajoute le communiqué. Une bâtisse en construction, située au niveau de la cité «Urba 2000» s'est effondrée vendredi vers les coups de 12h34 à El Achour (hauteurs d'Alger), sans causer des pertes humaines, selon les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger.