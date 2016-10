PARTICIPATION DU MSP AUX LÉGISLATIVES Makri: "On est en phase de consultation"

Evoquant hier, à Saïda, la participation de son parti aux au prochaines législatives, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri a précisé que ce genre de rencontres avec les structures du parti vise à approfondir la consultation et la réflexion et échanger des avis sur la participation ou pas du parti aux prochains rendez-vous électoraux. «Pour le moment, nous poursuivons nos consultations et la question de la participation ou non aux élections n'est pas encore tranchée», a-t-il précisé. Les travaux de cette rencontre à laquelle ont pris part des militants du parti de six wilayas de l'ouest du pays, ont été marqués par des interventions axées sur plusieurs sujets liés à l'activité du MSP et à l'actualité nationale. M. Makri a affirmé par ailleurs que l'Algérie dispose de capacités pour assurer son développement et sa croissance. «L'Algérie dispose de capacités pour résister devant les formes de néocolonialisme et assurer sa croissance et son développement», a indiqué Abderrezak Makri, en présidant une rencontre régionale des militants de son parti au niveau de l'ouest du pays. «Au MSP, nous oeuvrons avec force pour donner des conseils pour la sauvegarde du pays et exerçons la politique pour servir l'intérêt suprême du pays», a souligné le président du MSP, appelant ses militants à renouveler leur engagement pour préserver les principes de la Révolution du 1er Novembre et rester fidèles au sacrifice des martyrs.