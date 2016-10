SÉCURITÉ ET STABILITÉ Priorités des walis

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a indiqué samedi à Alger que la préservation de la sécurité et de la stabilité était la «première priorité» pour les walis qu'il a appelés à continuer à oeuvrer à la consécration des valeurs de la réconciliation nationale chez les générations montantes. «La préservation de la sécurité, de la stabilité et de la sérénité doit être la première priorité pour les walis», a précisé M. Bedoui qui présidait l'installation des nouveaux walis concernés par le mouvement opéré récemment par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui, a-t-il dit, «suit le travail des walis au quotidien».

Le peuple algérien «a toujours démontré son attachement à sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté», a précisé le ministre, estimant que «c'est ce qui a concouru au succès du processus de paix et de réconciliation nationale, initié par le président Bouteflika et plébiscité par le peuple, et qui a favorisé la reconstruction et la dynamique de développement, permettant à l'Algérie de retrouver la place qui est la sienne dans le concert des nations, forte d'un édifice institutionnel et démocratique solide».

Soulignant la nécessité impérieuse de la préservation des acquis de la réconciliation nationale, notamment la sécurité et la stabilité, M. Bedoui a exhorté les walis à «coopérer et coordonner avec les services de sécurité pour barrer la route à tous ceux qui veulent y attenter».

Il a appelé les walis à répondre avec professionnalisme aux tentatives visant à porter atteinte au pays et à semer la fitna, en insistant sur la nécessité pour les walis de faire preuve de vigilance et d'être toujours présents sur le terrain au service des citoyens.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que le mouvement opéré dans le corps des walis intervenait dans une «conjoncture particulière» marquée notamment, a-t-il dit, par «la récente révision constitutionnelle à la portée démocratique initiée par le président de la République et qui a placé le système constitutionnel algérien à l'avant-garde des systèmes constitutionnels les plus soucieux du respect des libertés individuelles et collectives».

Soulignant l'importance de donner la chance aux jeunes de participer au développement local, M. Bedoui a affirmé que les communes et les wilayas «doivent favoriser les investissements productifs locaux loin de la bureaucratie», mettant l'accent sur la nécessaire rationalisation des dépenses des communes et des wilayas. Le ministre a également demandé aux walis de faire du projet de E-gouvernance une «réalité tangible» et d'encourager la créativité technologique.