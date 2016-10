GEL DE LA PRODUCTION DE L'OPEP EN NOVEMBRE PROCHAIN Un "boulevard" pour le baril

Par Mohamed TOUATI -

Maintenant que l'incertitude est levée quant à la concrétisation de la décision d'Alger de retrancher 750.000 barils par jour du marché, les prix du pétrole doivent poursuivre leur ascension.

Les rumeurs, le doute, les spéculations: c'est terminé. L'Opep va geler sa production en novembre. «L'accord de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) sur le gel du niveau de sa production pétrolière sera officiellement conclu en novembre prochain», a affirmé le ministre vénézuélien du Pétrole Eulojio del Pino rapporte une dépêche du site d'information Sputnik datée du 14 octobre, qui cite l'agence Bloomberg. Sacrée bonne nouvelle. Elle ne sera pas seule à serrer ses vannes. «Plusieurs pays qui ne font pas partie de l'Opep seront également d'accord pour geler le niveau de leur production pétrolière», a confié Eulojio del Pino qui a annoncé que les pays producteurs de pétrole tiendront prochainement de nouvelles rencontres. «Il s'agit de la quête d'un consensus qui s'explique par l'idée que plus il y aura de producteurs ne faisant pas partie de l'Opep à rejoindre l'accord sur le gel, plus efficace sera cette mesure pour la stabilité du marché», souligne la même source. Une démarche qui a de fortes chances d'aboutir étant donné les ravages provoqués par la dégringolade des cours de l'or noir sur les économies des pays producteurs. Des pays comme la Norvège, le Mexique, le Brésil ou l'Azerbaïdjan ne peuvent s'accommoder encore longtemps d'un niveau du baril bas. Un prix de l'ordre de 60 dollars d'ici la fin de l'année 2016 semble tout à fait dans leurs cordes s'ils parvenaient à un consensus autour d'un gel ou carrément d'une réduction de leur production. Le chef de file de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole y croit de toute façon. Le ministre saoudien de l'Energie a estimé, le 10 octobre, qu'un prix du baril de brut à 60 dollars d'ici la fin de l'année, n'était pas exclu. «Nous voyons une convergence de l'offre et de la demande. Il n'est pas impensable qu'on arrivera (à un baril) à 60 dollars d'ici la fin de l'année», avait dit Khaled al-Faleh, lors de son intervention au Congrès mondial de l'énergie qui a eu lieu en Turquie. Mais il ne suffit certainement pas que de belles déclarations pour booster de manière durable les prix du pétrole. Le marché veut du concret. Et pour lui saper le moral il y a foule. Les analystes ont été nombreux à se prêter à ce jeu-là. Un casting qui est actionné dès que les cours de l'or noir commencent à reprendre des couleurs. A titre d'exemple, il aura suffi d'une déclaration attribuée au patron de Rostnef, la plus grande compagnie pétrolière russe pour qu'ils marquent un temps d'arrêt, le 11 octobre dernier, alors qu'ils étaient sur une courbe ascendante. «Le dirigeant de la plus importante compagnie pétrolière russe, Rosneft, a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de participer à une réduction de la production», avait affirmé John Kilduff de Again Capital. Ce qui avait ouvert la porte à une hypothétique position ambiguë de la Russie concernant sa participation à un gel de la production des pays producteurs. «Nous pensons que les chances d'une réduction volontaire de la production russe sont proches de zéro puisque de nombreuses compagnies pétrolières sont privées», avaient conclu de leur côté les analystes du second groupe bancaire allemand Commerzbank, dans une note. Le Président russe a dû monter au créneau pour balayer ce doute. «Je ne vois aucun problème par rapport à cet accord portant gel de la production au niveau actuel», avait déclaré, le 12 octobre, Vladimir Poutine. «Dans le grand schéma des choses, nous pourrions même envisager une certaine réduction, mais globalement cela n'est pas nécessaire. Si les pays de l'Opep tombent d'accord sur un niveau de gel de leur production de pétrole, alors nous allons nous joindre à cette décision», a affirmé le maître du Kremlin. Les prix ont certes légèrement reculé vendredi dernier (dernière séance de la semaine, Ndlr), mais le ton a visiblement changé. «Nous subissons une petite correction après la progression des cours due à l'annonce russe qu'ils pourraient se joindre à la réduction de la production annoncée par l'Opep», a expliqué James Williams de Wtrg Economics. La mayonnaise semble avoir pris cette fois-ci...