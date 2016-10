PLUSIEURS PROJETS SERONT RÉCEPTIONNÉS La capitale subit un grand toilettage

Par Salim BENALIA -

L'embellissement et la réhabilitation des espaces ouverts contribueront sans nul doute à la structuration de la ville et permettront au centre de la capitale de retrouver son lustre d'antan.

Plusieurs projets visant l'embellissement et la réhabilitation des espaces publics d'Alger-Centre à l'instar des jardins publics, des squares et des parcs, seront réceptionnés avant la fin 2016, a annoncé le président de l'APC d'Alger-Centre, Abdelhakim Bettache. L'embellissement et la réhabilitation de ces espaces ouverts contribueront sans nul doute à la structuration de la ville et permettront au centre de la capitale de retrouver son lustre d'antan, a précisé le même responsable. Ces actions ne toucheront pas seulement les jardins et les parcs publics, mais aussi de nombreux stades, des écoles, des crèches et des salles de sport ainsi que le magasin général sis rue Pirette à Alger-Centre. «Les travaux de revêtement des trottoirs en béton imprimé, le goudronnage des rues ainsi que la mise en place de jets d'eau dans les différents quartiers d'Alger-Centre contribueront aussi à redorer l'image du coeur de la capitale», a relevé le premier responsable de la mairie. Grâce à ce programme de réhabilitation et d'embellissement, les jardins et les parcs vont retrouver leurs couleurs, à l'instar du jardin Sofia, dont les usagers peuvent désormais se détendre sur ses bancs tout en sirotant leur café servi par la buvette en service dans le même jardin et en écoutant les informations diffusées 24h/24 par la Radio nationale. «Le jardin Port Saïd fera après sa réhabilitation et sa rénovation (en cours), la joie des Algérois», a-t-il estimé, révélant que le jardin sera doté d'un kiosque à musique, d'un espace attrayant grâce à un programme culturel pour les adultes et les enfants (gala de la musique châabie, prestation des clowns pour enfants etc.) Selon le maire, une étude a été lancée récemment pour la réhabilitation du dernier jardin de la haute Casbah appelé «Djninet Lyès Soustara» pour qu'il soit rouvert au public dans les plus brefs délais. La mairie d'Alger-Centre a aussi entamé les travaux de réhabilitation du parc de la Liberté qui voit les travaux avancer à un taux de 30% et du parc de Beyrouth (Mont Riant) dont l'avancement des travaux a atteint 90%, a annoncé M. Bettache qui a ajouté: «Les bois de Sidi Brahim (Télemly), considérés comme une extension du parc Mont Riant, sont à l'image de la forêt de Bouchaoui en plus petit avec comme ambition de devenir un espace agréable pour les Algérois qui pourront y venir pour faire leur jogging ou tout seulement prendre un grand bol d'air pur et pourquoi pas faire des pique-niques en pleine verdure.» S'agissant du parc Tifariti, la mairie d'Alger-Centre a terminé l'installation des jeux pour enfants évalués à 4 milliards de centimes. Les travaux de nettoyage de l'oued Valentin, hélas transformé en dépotoir, seront réceptionnés avant la fin 2016, a indiqué M. Bettache en annonçant qu' «un passage sera créé à partir de cet oued pour déboucher sur l'avenue Krim Belkacem». Pour la gestion des espaces publics, un «Epic pour la gestion des parcs immobiliers» va être créé et sera suivi par la création d'un nombre important de postes jardiniers, comprenant des agents de nettoyage, des agents de sécurité etc. seront créés pour entretenir ces espaces publics. A la faveur de ce grand chantier, plusieurs anciens stades, écoles, magasins, crèches, salles de sport et complexes d'Alger-Centre feront l'objet d'une réhabilitation. Ce sera le cas par exemple pour l'école El Khanssa, établissement plus que centenaire et qui bénéficie d'une enveloppe financière de 56.814.513,15 DA aux fins d'une réhabilitation totale. Cette enveloppe sera réceptionnée avant fin 2016. Les travaux sont également en cours pour la réhabilitation des écoles El Mouahidine I, El Mouahidine II et Ibn El Khattab, selon le maire. Un montant de 150.000.000,00 DA a été alloué pour la réhabilitation du stade Ouaguenouni dont le cahier des charges se trouve actuellement au niveau du service des marchés. «Pour ce qui est du stade Sfindja dont les travaux de réhabilitation ont été évalués à 50.000.000,00 DA, l'avancée de ces travaux a atteint 60% et il sera réceptionné avant la fin 2016», a dit le maire ajoutant que les travaux d'aménagement et de réhabilitation de la salle des sports de Beyrouth, du complexe Krim Belkacem et du magasin général sis rue Pirette sont en cours de réalisation.