BOUIRA Les élections et la grève occupent la scène

Par Abdenour MERZOUK -

Bouira s'interroge

L'abstention qui aura toujours faussé les donnes reste l'énigme et maintiendra le suspense jusqu'au jour J.

La scène politique locale s'anime. Hier le RND a choisi la ville de Lakhdaria pour lancer son travail de proximité avec comme point de mire les législatives de 2017. Signalons que depuis le retour de l'ex-sénateur, le docteur Bouha Mohamed, à la tête du secrétariat de wilaya, le rassemblement connaît une nouvelle dynamique et s'active à renforcer une base acquise aux idées du parti. Le regroupement qui aura concerné les militants et les sympathisants s'inscrit, selon le secrétaire de wilaya, dans le cadre du programme du bureau et vise à redynamiser les structures et à se rapprocher des différents citoyens. Lors de ce rassemblement, les présents ont débattu de divers points: ceux en rapport avec le développement et relatifs aux soucis des habitants de la commune de Lakhdaria. Des réunions identiques seront animées chaque semaine à travers les quatre coins de la wilaya. Pour l'ex-parti unique, le coup de starter a été donné par la mouhafadha de Sour El Ghozlane qui a pris une position sans ambigüité avec son secrétaire national. Dans un communiqué transmis aux rédactions locales, la mouhafadha s'aligne derrière son chef, en louant «son mérite d'avoir été clair et d'avoir tracé la ligne de conduite du parti pour la prochaine décennie». La référence est faite à cette conférence de presse d'Amar Saâdani. Comme à l'accoutumée, les signataires et les rédacteurs du communiqué n'omettent pas de citer le secrétaire général du parti et appellent à l'unité des rangs en prévision des prochaines échéances électorales. Hier, et au niveau de Bouira, les cadres du parti ont été regroupés pour débattre de la situation actuelle. Le projet du million d'adhérents semble être le point de convergence des ailes du parti. Le RCD, pour sa part, a réuni ses troupes au niveau de la Maison de jeunes Nedjaâ-Hamimi de Haïzer pour rendre hommage à feu Belkacem Smaïli, militant du parti, acteur des évènements du 17 octobre 1961 décédé le 17 août dernier. En fond de toile de cette animation qui ira crescendo, le choix des têtes qui conduiront les listes aux prochaines échéances électorales.

L'abstention qui aura toujours faussé la donne reste l'énigme et maintiendra le suspense jusqu'au jour J. Concernant les autres partis c'est le motus, surtout que la majorité ne dispose d'aucune base partisane localement. Pour le commun des mortels et les électeurs, bon nombre continuent à croire que les prochaines échéances ressembleront aux précédentes et que les dés sont jetés à l'avance en précisant que la récente loi adoptée par les parlementaires et relative à la loi électorale n'est qu'une énième manoeuvre du pouvoir pour se maintenir.

L'autre point qui occupe les esprits depuis une semaine, reste cet appel à une grève nationale de deux jours lancé par une coalition syndicale. Les avis sont partagés entre ceux qui y sont favorables et ceux qui s'y opposent. Le secteur qui subira les conséquences sera celui de l'Education nationale surtout que son syndicat est le plus représentatif; le Cnapeste a adhéré à l'idée. Une nouvelle fois, l'école sera au-devant de la scène pour faire valoir des droits. Pour les partisans du débrayage, la grève demeure l'unique moyen d'attirer l'attention des décideurs. «Comment remodeler le droit à la retraite sans préalable? Les parlementaires ne représentent pas la masse laborieuse du pays. Il aurait été plus crédible de faire appel aux syndicats représentatifs», s'indigne un membre du bureau de wilaya du Cnapeste. Du côté des anti, dans les rangs de l'éducation, l'argument est: «Chaque fois les enseignants mettent en branle la machine pour que d'autres tirent profit. Lors de toutes les grèves passées, les enseignants ont subi les conséquences pécuniaires alors que les acquis ont touché d'autres secteurs dont les personnels n'ont pas daigné lever le petit doigt et qui parfois sont allés jusqu'à condamner les grévistes. La préservation du pouvoir d'achat n'est pas exclusive aux enseignants», commente un professeur du lycée Abderrahmane-Mira.