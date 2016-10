FACE AUX KIDNAPPINGS D'ENFANTS Les gendarmes redoublent de vigilance

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les gendarmes d'El Bahia n'ont pas chômé ce week-end

Aussitôt arrivés, les gendarmes se mettent à leur besogne en se déployant un peu partout dans le quartier populaire de Coca, le bouclant sans trop de fracas.

Ce n'est pas un exercice de simulation. C'est une véritable opération coup de poing qui a été menée dans la soirée de jeudi à vendredi par les gendarmes d'Oran. Elle avait pour but de libérer en un temps record un enfant âgé à peine de 13 mois. Celui-ci a été enlevé par le voisin de sa mère. Tout a commencé lorsque la mère biologique a jugé utile de recourir aux services de sécurité les alertant par le biais du numéro vert (1055) que son enfant a fait l'objet d'un enlèvement perpétré par son...voisin. L'interlocuteur, se trouvant à l'autre bout de fil, ne s'est pas trop démené en s'ingéniant dans ses questions précises qu'il a posées à la plaignante avant de signaler lui aussi l'alerte, tout en fournissant tous les détails qu'il a réussi à arracher de la plaignante. Les hommes en tenue verte se sont aussitôt mobilisés avant de prendre la destination du quartier populaire de Coca, situé dans la partie ouest de la ville d'Oran. Aussitôt arrivés, ces dernières se mettent à leur besogne en se déployant un peu partout dans le quartier le bouclant sans brouhaha. En un laps de temps très court, l'enfant, séquestré dans le domicile d'un individu, a été récupéré, au grand bonheur de sa mère, sain et sauf. Les gendarmes n'étaient pas satisfaits malgré la réussite de leur coup. Ils se mettent une deuxième fois en course contre la montre recherchant le kidnappeur avant de le neutraliser et lui passer les menottes. Embarqué, le mis en cause a vite fait de se retrouver face à face à des enquêteurs aguerris chargés de l'auditionner. L'accusé n'a pas trop résisté aux petites questions tantôt sournoises tantôt directes qui lui ont été posées par les hommes qui l'interrogeaient. Le mis en cause était un toxicomane, qui a usé et abusé de la position de faiblesse de sa voisine divorcée. Ayant reconnu ses méfaits, il a vite fait d'apposer sa signature dans le PV d'autidition devant le guider droit dans les couloirs des justiciers lors de sa présentation. Sa voisine, la victime, l'a accablé en apportant son témoignage, elle aussi. Elle a indiqué avoir fait l'objet d'avances sexuelles qu'elle a déclinées avant que son bourreau ne passe à l'action, à savoir kidnapper son enfant en plein milieu de la nuit. Au-delà de cet événement qui n'est tout de même pas un simple fait divers. Les trois corps de sécurité, DSS, Dgsn et la Gendarmerie nationale, ont à l'avance pris les dispositions nécessaires rentrant dans le cadre de la lutte contre la criminalité dont entre autres les enlèvements des enfants. Les trois corps de sécurité prennent en compte le plan national antikidnapping baptisé «Alerte rapt/disparition d'enfants» décidé par le gouvernement. Il s'agit d'un dispositif qui a été mis en place, suite à la pression des populations qui se sont mobilisées pour demander le renforcement des mesures de sécurité. D'autant que le phénomène de l'enlèvement d'enfants est en recrudescence constante. Ainsi, un dispositif national d'alerte sera déclenché à chaque fois qu'un cas de rapt et/ou de disparition d'enfant sera signalé dans l'une des wilayas du pays, selon une instruction adressée par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, à plusieurs ministères, corps de sécurité et organismes publics. Ce dispositif est guidé par le procureur de la République territorialement compétent. Pour mener la mission à terme, tous les organismes publics concernés comme les médias, les supports publicitaires, les opérateurs de téléphonie mobile, les ports, les aéroports, gares seront invités à commuter l'annonce dans une synergie préétablie. Cette pléiade de mesures, contenue dans l'instruction, vise essentiellement à retrouver l'enfant kidnappé en vie et dans les meilleurs délais possibles. Pourquoi donc mettre en place un tel dispositif? Ces derniers temps, l'Algérie, dans ses quatre points cardinaux, est sérieusement infectée par ce phénomène prenant des allures fulgurantes. Plusieurs enfants enlevés sont retrouvés morts avec des parties de leurs corps manquantes. Une grande panique s'est quasiment installée dans toutes les villes du pays. C'est ainsi qu'un climat de psychose et de suspicion extrême est de visu perceptible dans toutes les villes et tous les villages, d'où ailleurs la prise de conscience de ces milliers de pères et mères qui accompagnent leurs enfants dans tous leurs mouvements quotidiens, à l'école, dans la rue etc.