APN Plusieurs projets en commissions

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), a tenu, hier, une réunion, sous la présidence de Mohamed Larbi Ould Khelifa, président de l'APN, au cours de laquelle il a soumis des projets de loi aux commissions des finances, des affaires économiques, de l'industrie, du commerce et de la planification, indique un communiqué de l'assemblée. La réunion a été inaugurée par la soumission du projet de loi de finances 2017 et du projet de loi portant réglement budgétaire à la commission des finances, ajoute le communiqué, notant que le projet de loi sur le système national de métrologie a également été soumis à la commission des affaires économiques, de l'industrie, du commerce et de la planification. Le bureau «a examiné les questions qui lui ont été soumises, et décidé du transfert de 53 questions écrites et de 23 questions orales au gouvernement car remplissant les conditions juridiques.