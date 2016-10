BARAKI (ALGER) 8 kg de cannabis saisis et 5 récidivistes arrêtés

Huit kg de cannabis ont été saisis et cinq personnes arrêtées pour «exportation, trafic et stockage de drogue» par les services de la sûreté d'Alger dans la circonscription administrative de Baraki, a indiqué à Alger le chef de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Baraki, Khaled Menaï. Sur la base d'informations parvenues à la police judiciaire de la sûreté de la circonscription de Baraki, les services de la sûreté d'Alger ont arrêté un groupe criminel organisé spécialisé dans le trafic de drogue (cannabis), saisi une quantité de drogue et différents types d'armes blanches et récupéré des téléphones portables, a déclaré M. Menaï à la presse.

Agés entre 25 et 35 ans, ces repris de justice ont été arrêtés en flagrant délit à bord de deux véhicules dans la circonscription administrative de Baraki, a précisé M. Menaï. Les deux véhicules, qui étaient utilisés pour le trafic de drogue, ont été saisis, selon le responsable.

Des mesures judiciaires ont été prises à l'encontre des membres de ce réseau, en coordination avec le procureur de la République près le tribunal d'El Harrach, a indiqué la même source.